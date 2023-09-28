Путин: все избранные главы регионов показали достойный результат

Президент России Владимир Путин на встрече с 26-ю избранными в этом году главами регионов сказал им, что они показали достойный результат на выборах.

«Вы все показали достойный убедительный результат. В регионах, где руководители определяются через прямое голосование, уверенно победили в первом туре. Или получили широкую поддержку в региональных законодательных собраниях»,— сказал глава государства (цитата по «РИА Новости»).

Выборы глав регионов прошли в три дня и завершились 10 сентября. Все действующие губернаторы от «Единой России» (ЕР) и КПРФ успешно переизбрались на новый срок. Также победу празднуют врио руководителей, назначенные президентом этой весной.

В ряде регионов голосовать можно было через систему дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Прошедшая избирательная кампания показала, что ДЭГ, как правило, дает преимущество ЕР по спискам, но играет против ее кандидатов персонально. Так, на выборах в заксобрания и городские думы электронный результат партии власти превысил «бумажный» на 10–17 процентных пунктов (п. п.), однако на губернаторских большинство выдвиженцев ЕР лучший процент получили на обычных участках, подсчитал «Ъ».

Подробнее — в материале «Общее против особенного».

Эрдни Кагалтынов