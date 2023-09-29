Большие вступают в дело

В субботу стартует чемпионат Единой лиги ВТБ, у которого будет другой формат и большее количество участников. Но главная его особенность — непредсказуемость исхода борьбы за победу в первенстве. Топовых участников турнира, как и раньше, четыре — УНИКС, «Локомотив-Кубань», «Зенит» и ЦСКА. Но предсказать, кто из них окажется на вершине, совершенно невозможно. Не исключено, что сезон-2023/24 станет вообще лучшим в истории лиги.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кайл Курич вернулся в «Зенит» после пятилетнего отсутствия и с ходу помог своей команде победить в Суперкубке Единой лиги ВТБ, а также стал MVP турнира

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Кайл Курич вернулся в «Зенит» после пятилетнего отсутствия и с ходу помог своей команде победить в Суперкубке Единой лиги ВТБ, а также стал MVP турнира

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Российский спорт, после начала событий на Украине попавший в изоляцию, по-разному справляется с трудностями. Но если говорить именно о Единой лиге ВТБ, то ей отлучение от Евролиги и Кубка Европы, как ни странно, даже пошло на пользу. Парадоксальные положительные стороны изоляции проявились еще в сезоне-2021/22. По ходу его российские команды были исключены из еврокубковых соревнований, из команд Единой лиги ВТБ уехало много высококлассных иностранных игроков, но те, кто остался, выдали отличный play-off, увенчанный ранее невиданной в российском баскетболе финальной серией. В ней «Зенит» в седьмом матче прервал многолетнюю гегемонию ЦСКА. Год спустя получилось даже лучше. Да, финал, в котором состязались УНИКС и «Локомотив-Кубань», был не так хорош, как годом ранее (казанцы победили со счетом 4:1), но зато было два безумных полуфинала (УНИКС—«Зенит» и ЦСКА—«Локомотив-Кубань»), доживших до седьмых матчей.

Все это на фоне сохранения в целом доизоляционного уровня игры, который демонстрировали команды. Неудивительно, если учесть, что, согласно данным, обнародованным лигой на прошлой неделе, расходные части бюджетов клубов хоть и уменьшились, но не настолько, чтобы они были вынуждены жестко жертвовать качеством игроков. Да, у ЦСКА расходы в прошлом сезоне по сравнению с позапрошлым снизились сразу на 666 млн руб. (с 2,808 млрд до 2,142 млрд руб.), а затраты на зарплаты упали с 1,498 млрд до 868 млн руб. Но вот, например, у «Зенита» в его чемпионский сезон расходы на игроков составили 772 млн руб., а в прошлом сезоне — 679 млн руб. У УНИКСа и «Локомотива-Кубани» расходы вообще мало изменились. Казанцы потратили за сезон 1,201 млрд руб., краснодарцы — 1,366 млрд руб. При этом в содержание составов и УНИКС, и «Локомотив-Кубань» инвестировали относительно скромно, израсходовав 478 млн и 493 млн руб. соответственно, что не сильно отличалось от показателей позапрошлого сезона.

Судя по активности клубов Единой лиги ВТБ на трансферном рынке и по тому, каких игроков они сохранили на новый сезон, о падении качества баскетбольного продукта и в этот раз говорить не стоит. Не просто так руководство лиги, скептически относящееся к желанию новых команд в нее вступить, согласилось на ее расширение. В новом сезоне в турнире выступит 14 команд, на две больше, чем в прошлом. К чемпионату присоединились московская «Руна» и екатеринбургский «Уралмаш». Несколько изменится и схема проведения турнира. Как и сезоном ранее, регулярный чемпионат пройдет в три этапа. На первом — все команды сыграют двухкруговой турнир. На втором — топ-6 клубов первого этапа (они автоматически получат путевки в play-off) сформируют группу A, в которой сыграют еще один двухкруговой турнир. Оставшиеся команды попадут в группу B и также проведут двухкруговой турнир. Основное изменение по сравнению с прошлым сезоном заключается в том, что для группы B появится стадия play-in. В прошлом чемпионате в play-off попадали две сильнейшие команды группы B. В следующем турнире команды, занявшие места с седьмого по десятое, проведут стыковые встречи, в которых и определятся два недостающих участника play-off. Формат play-in следующий: команда, занявшая седьмое место, играет с командой, ставшей восьмой. Победитель пары проходит в play-off. Проигравший же встречается с победителем стыка между командами, занявшими девятое и десятое места. Победитель опять же проходит в play-off. В play-off серии первого раунда пройдут до трех побед, полуфиналы и финал — до четырех. А вот серию за третье место, которая в прошлом сезоне проводилась до четырех побед, решено сократить. Бронза будет разыграна в «трехпобедной» серии.

Если говорить о фаворитах стартующего турнира, то главным на данный момент представляется «Зенит». У петербуржцев, сохранивших костяк прошлогодней команды, три важных усиления — Кайл Курич, Боян Дубльевич и Винс Хантер (последний является еще и фактором ослабления конкурента, поскольку перешел из УНИКСа). Особенно ярко может выстрелить Курич. Пять лет назад он уже играл за «Зенит», потом перебрался в «Барселону» и вот теперь решил вернуться. И это, похоже, действительно сильнейшее приобретение. На недавнем Суперкубке Единой лиги ВТБ именно Курич во многом обеспечил своей команде титул, а себе звание MVP турнира.

Исход Суперкубка Единой лиги ВТБ на данный момент, пожалуй, единственный действенный индикатор готовности команд к сезону. И нельзя не отметить состояние, в котором к нему подошел «Локомотив-Кубань». Краснодарцы выдали яркие победы над ЦСКА и над одним из топовых клубов Евролиги «Фенербахче» и, если бы были чуть удачливее, справились бы в финале и с «Зенитом». И все это в основном за счет усилий сугубо российских игроков. Похоже, ставка президента клуба Андрея Ведищева на доморощенные кадры (Александр Щербенев, Владислав Емченко, Антон Квитковских, Захар Ведищев) отлично работает.

В неоднозначном состоянии в сезон вступает действующий чемпион УНИКС. Казанцы в Суперкубке не показали чемпионской игры, выбыв из борьбы уже после первого матча (поражение от «Нижнего Новгорода»). Но тут нельзя не отметить, что главный тренер казанцев Велимир Перасович играл усеченной, фактически до восьми баскетболистов, ротацией и, даже несмотря на это, имел шансы на выход в следующий раунд. Ведь состав у УНИКСа слабее точно не стал, а тот же Ненад Димитриевич, без которого не видать УНИКСу титула, по-прежнему эффективен. Да, как уже было сказано, ушел в «Зенит» Хантер, но на его место пришел бельгийский «большой» Исмаэль Бако. А место Георгия Жбанова, также перебравшегося в «Зенит», занял Дмитрий Кулагин, проследовавший по обратному маршруту. Похоже, что Перасович просто не форсирует подготовку команды, стараясь подвести ее в нужной форме к нужному моменту.

Ну а командой—загадкой сезона является, наверное, ЦСКА, что еще год назад трудно было представить. Армейцы, лишившиеся в межсезонье Николы Милутинова, Алексея Шведа, Далласа Мура, Деяна Давидоваца, Девонте Кейкока, как говорил ранее их главный тренер Эмил Райкович, меняют схему игры и переходят на «защиту и борьбу». Раньше стиль игры ЦСКА сводился, скорее, к стремлению просто задавить противника мощью и постоянным перевесом в ротации. Но пока переход на новую схему Райковичу дается не слишком хорошо. На том же Суперкубке ЦСКА выбыл из борьбы за главный приз после первого же матча, уступив «Локомотиву-Кубани» всего два очка. Однако из 98 очков, набранных армейцами, 44 — записал на свой счет Каспер Уэйр. А в матче против «Бешикташа», тоже проигранном, Уэйр настрелял на 41 очко. С такой нагрузкой на одного игрока рассчитывать на ровное прохождение сезона непросто.

Александр Петров