Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

«Тутаевскую ПГУ» не смогли продать за 2,8 млрд рублей

Имущественный комплекс АО «Тутаевская ПГУ» не смогли продать, конкурс по продаже признан несостоявшимся. Об этом говорится в протоколе подведения итогов конкурса на площадке АО «Российский аукционный дом».

Фото: Фото с электронной торговой площадки АО «Российский аукционный дом»

Фото: Фото с электронной торговой площадки АО «Российский аукционный дом»

«Ъ-Ярославль» сообщал, что на продаже имущество должника АО «Тутаевская ПГУ» стоит с августа этого года. Продается районная котельная за 2,8 млрд руб. Общая площадь здания составляет 8,7 тыс. кв.м. В состав лота входят имущество и имущественные права АO «Tутаeвcкая ПГУ»: котельнoe оборудовaниe, гaзовыe и тепловые ceти, обслуживающиe тpaнспортные средства. При этом отмечается, что часть имущества находится в залоге у конкурсного кредитора ВЭБ.РФ.

Итоги конкурса подвели сегодня. Согласно электронному протоколу, на торги не подано ни одной заявки, в соответствии с чем они признаны несостоявшимися. Также объявление снято с публикации на сайте «Авито».

Строительство Тутаевской ПГУ для производства теплоэнергии и электроэнергии было начато в 2011 году, учредителем одноименного АО являлось учрежденное властями региона АО «Ярославская генерирующая компания» (ЯГК). В 2020 году ПГУ была введена в эксплуатацию, в 2021 году АО «Тутаевская ПГУ» вошла в процедуру банкротства («Ярославская генерирующая компания» стала банкротом раньше). Строительство станции началось во время работы генеральным директором «ЯГК» Виктора Тамарова. Как сообщал «Ъ-Ярославль», господин Тамаров задержан по подозрению в получении взятки во время работы заместителем директора рыбинского МУП «Теплоэнерго».

Алла Чижова

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...