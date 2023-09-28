«Тутаевскую ПГУ» не смогли продать за 2,8 млрд рублей

Имущественный комплекс АО «Тутаевская ПГУ» не смогли продать, конкурс по продаже признан несостоявшимся. Об этом говорится в протоколе подведения итогов конкурса на площадке АО «Российский аукционный дом».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Фото с электронной торговой площадки АО «Российский аукционный дом» Фото: Фото с электронной торговой площадки АО «Российский аукционный дом»

«Ъ-Ярославль» сообщал, что на продаже имущество должника АО «Тутаевская ПГУ» стоит с августа этого года. Продается районная котельная за 2,8 млрд руб. Общая площадь здания составляет 8,7 тыс. кв.м. В состав лота входят имущество и имущественные права АO «Tутаeвcкая ПГУ»: котельнoe оборудовaниe, гaзовыe и тепловые ceти, обслуживающиe тpaнспортные средства. При этом отмечается, что часть имущества находится в залоге у конкурсного кредитора ВЭБ.РФ.

Итоги конкурса подвели сегодня. Согласно электронному протоколу, на торги не подано ни одной заявки, в соответствии с чем они признаны несостоявшимися. Также объявление снято с публикации на сайте «Авито».

Строительство Тутаевской ПГУ для производства теплоэнергии и электроэнергии было начато в 2011 году, учредителем одноименного АО являлось учрежденное властями региона АО «Ярославская генерирующая компания» (ЯГК). В 2020 году ПГУ была введена в эксплуатацию, в 2021 году АО «Тутаевская ПГУ» вошла в процедуру банкротства («Ярославская генерирующая компания» стала банкротом раньше). Строительство станции началось во время работы генеральным директором «ЯГК» Виктора Тамарова. Как сообщал «Ъ-Ярославль», господин Тамаров задержан по подозрению в получении взятки во время работы заместителем директора рыбинского МУП «Теплоэнерго».

Алла Чижова