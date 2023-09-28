Песков заявил о необходимости повышения оборонных расходов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что повышение расходов на оборону в 2024 году необходимо в условиях продолжающихся военных действий на Украине и гибридной войны, которая развязана против РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Очевидно, что такое повышение абсолютно необходимо, потому что мы живем в состоянии гибридной войны, мы продолжаем специальную военную операцию, я имею в виду гибридную войну, которая развязана против нас. И это требует высоких расходов»,— сказал господин Песков во время пресс-колла.

Согласно принятому на 2023–2025 годы бюджету России, в текущем году на оборону выделено около 4,9 трлн руб., в 2024-м — 4,6 трлн руб., в 2025-м — 4,2 трлн руб. В 2022 году оборонные расходы составили около 4,6 трлн руб.

Согласно проекту бюджета на 2024–2026 годы, с которым ознакомились РБК, на 2024 год на раздел «Национальная оборона» приходится наибольшая доля ВВП — 29,3%, или 10,7 трлн руб.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Эрдни Кагалтынов