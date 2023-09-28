Кремль считает решение Армении по МУС чрезвычайно враждебным

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал решение парламентской комиссии Армении принять проект о ратификации Римского статута Международного уголовного суда (МУС). Он назвал это чрезвычайно враждебным по отношению к России. Представитель Кремля сообщил, что президент Владимир Путин не планирует в ближайшее время визит в Армению.

«Это не то, что мы приветствуем. Но Армения суверенное государство и мы, конечно, надеемся, что подобные решения не будут негативно влиять на наши двусторонние отношения, потому что здесь речь идет о именно о статуте, который мы не признаем, мы не являемся его участником. Но эти решения являются для нас чрезвычайно враждебными»,— сказал господин Песков во время пресс-колла, отвечая на вопросы «Ъ FM».

Представитель Кремля сказал, что он «не располагает деталями» предложения Армении по заключению двустороннего соглашения, чтобы «развеять опасения» России. «Была определенная аргументация у армянской стороны в пользу необходимости принятия этого статута. Но в данном случае я не располагаю деталями этого предложения о заключении двусторонних договоренностей»,— сказал господин Песков. «Если Армения берет на себя международные обязательства, нужно смотреть, что она считает превалирующим»,— добавил он.

Армения подписала Римский статут в 1999 году, но не ратифицировала его. 1 сентября 2023 года армянское правительство направило в парламент проект ратификации Римского статута МУС. МИД страны сообщал, что с помощью ратификации страна хочет привлечь к ответственности Азербайджан.

Представитель Армении по международно-юридическим вопросам Егише Киракосян утверждал, что даже если Россия откажется подписывать соглашение, вопрос об аресте президента России Владимира Путина в Армении по ордеру МУС «является неразумным». Все участники Римского статута обязаны исполнять ордера на арест МУС. В марте такой ордер был выдан на арест Владимира Путина и детского омбудсмена РФ Марии Львовой-Беловой.

Леонид Уварчев