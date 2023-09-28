Американский фонд планирует продать арабам свою долю в петербургской «Галерее»

Американский Фонд Morgan Stanley ведет переговоры с арабской Mubadala Investment Company о продаже 50% ТРЦ «Галерея» на Лиговском проспекте в Санкт-Петербурге, пишут «Ведомости» со ссылкой на свой источник. По информации издания, переговоры находятся на продвинутой стадии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

«Галерею» — один из крупнейших торгово-развлекательных центров города — в 2010 году построила казахстанская Meridian Capital. Вложения составили свыше $500 млн. Через год ТРЦ за $1,1 млрд приобрел фонд Morgan Stanley. В 2019 году арабский фонд Mubadala Investment закрыл сделку по покупке у Morgan Stanley половины ТРЦ.

Торговый комплекс на Лиговском проспекте занимает 192 тыс. м2, арендная площадь составляет 93 тыс. м2. В центре расположено около 250 магазинов, подземный паркинг на 1,2 тыс. автомобилей, развлекательный центр и кинотеатр.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что за три месяца 2023 года в коммерческую недвижимость Санкт-Петербурга было инвестировано $336 млн. Это примерно четверть всех общероссийских инвестиций.

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