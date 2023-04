Петербург оттянул на себя четверть инвестиций

За три месяца 2023 года в коммерческую недвижимость Санкт-Петербурга было инвестировано $336 млн. Это примерно четверть всех общероссийских инвестиций. В прошлом году доля Петербурга в общероссийских инвестициях в коммерческую недвижимость составляла лишь 18%.

Такие данные приводят в Nikoliers. По мнению экспертов компании, возросшая инвестиционная активность, вызванная выходом зарубежных компаний из российских активов, может сохраниться до конца текущего года, и в перспективе нескольких лет доминирующими на инвестиционном рынке останутся российские покупатели.

Инвестиции в коммерческую невидимость России за первый квартал 2023 года составили $1,348 млрд (без учета инвестиций в земельные участки). 25% этого объема транзакций пришлась на Санкт-Петербург — $336 млн. Для сравнения, за весь 2022 год в коммерческую недвижимость Северной столицы было инвестировано около $515 млн (18% от общего объема по России).

По данным консалтинговой компании Nikoliers, в последний раз такой объем инвестиций в существующие активы Петербурга фиксировался в 2019 году, когда арабский фонд Mubadala Investment закрыл сделку по покупке у Morgan Stanley половины ТРК «Галерея». В 2023 году подобной знаковой сделкой стало приобретение Cosmos Hotel Group (входит в группу АФК «Система») портфеля из 10 отелей в четырех городах России у норвежской Wenaas Hotel Russia AS. Общий номерной фонд отелей составляет более 4 тыс. номеров, причем около 3 тыс. из них приходятся на шесть гостиниц в Петербурге: Park Inn by Radisson Pribaltiyskaya, Park Inn by Radisson Pulkovskaya, Park Inn by Radisson Nevsky, Radisson Blue Royal Hotel, Park Inn by Radisson Pulkovo, Olympia Garden Hotel.

Интерес покупателей из России к приобретению качественных активов, собственниками которых являются зарубежные компании, наблюдается во всех сегментах коммерческой недвижимости. Так, в Санкт-Петербурге 26% инвестиционных транзакций первого полугодия пришлось на офисный сектор, еще 20% — на склады.

В числе крупных сделок, закрытых в первом квартале 2023 года,— покупка армянским фондом Balchug Capital у финских акционеров БЦ «Пулково Скай» (76 тыс. кв. м), приобретение Central Properties у международного оператора складской недвижимости Logicor логистического комплекса (более 40 тыс. кв. м) и продажа датской компании A.P. Moeller-Maersk Group мультитемпературного производственно-складского комплекса в «PNK Парк Софийская КАД» (23,5 тыс. кв. м).

«Мы ожидаем, что рынок инвестиций в коммерческую недвижимость будет демонстрировать рост на протяжении всего года: ряд западных компаний, которые ранее не заявляли о выходе из своих российских активов, начали переговоры об их продаже,— комментирует Екатерина Аридова, генеральный директор Nikoliers в Санкт-Петербурге.— Для инвесторов из России и из дружественных стран это возможность пополнить свои портфели недвижимости качественными институциональными объектами, но в перспективе нескольких лет доминирующими на инвестиционном рынке останутся именно российские покупатели. На фоне ожидаемой продажи активов объем инвестиций по итогам 2023 года может побить рекорд 2019 года, когда сумма транзакций в коммерческую недвижимость Северной столицы составила $908 млн».

Петр Моторин