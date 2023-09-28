Вслед за главой Минобороны Британии в Киев приехал министр обороны Франции

В Киев приехал министр обороны Франции Себастьян Лекорню. Ранее сегодня столицу Украины посетил новый глава Минобороны Великобритании Грант Шаппс. О визите сообщила французская газета Le Figaro.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Себастьян Лекорню

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters Себастьян Лекорню

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Вместе с Себастьяном Лекорню прибыли представители двадцати предприятий оборонной промышленности. С министром обороны Украины Рустемом Умеровым и министром по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александром Камышиным они обсудят военную помощь Украине.

По данным Le Figaro, прибывшие в Киев французские промышленники специализируются на производстве бронетехники, артиллерии, беспилотников, средствах разминирования, а также на вопросах кибербезопасности. Производители вооружения также должны обсудить с украинскими чиновниками производство запчастей для обслуживания французской военной техники.

Как сообщает издание со ссылкой на окружение французского министра обороны, поскольку Франция уже поставила Украине САУ Caesar, БТР и системы противовоздушной обороны, запасы техники для дальнейших поставок ограничены. Поэтому власти Франции рассматривают вопрос обеспечения долгосрочной поддержки украинской оборонки, в частности, переход от передачи техники к промышленному партнерству.

Подробнее о военной помощи Украине — в материале «Швейцария выпускает Leopard».

Анастасия Ларина