Новый глава Минобороны Британии провел переговоры с Зеленским в Киеве

Новый министр обороны Великобритании Грант Шаппс прибыл на Украину, где провел переговоры с президентом страны Владимиром Зеленским. Об этом господин Зеленский сообщил в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Reuters Фото: Reuters

«Содержательная встреча с министром обороны Великобритании Грантом Шаппсом. Спасибо за мощную финансовую, оборонную, гуманитарную поддержку Украины! Наше сотрудничество в военной сфере существенно расширяет возможности украинских воинов на поле боя»,— написал президент Украины.

Пресс-служба офиса президента Украины сообщила, что стороны, в частности, обсудили вопрос усиления украинской противовоздушной обороны. На переговорах также была отмечена важность начала переговоров о гарантиях безопасности Украины со стороны Великобритании.

Занимавший пост главы Минэнерго Соединенного Королевства Грант Шаппс вступил в должность министра обороны страны в конце августа после отставки Бена Уоллеса. В конце сентября господин Шаппс заявил, что Лондон будет поддерживать Украину независимо от результатов выборов в США.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Эрдни Кагалтынов