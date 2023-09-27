Швейцария выпускает Leopard

Совет кантонов Швейцарии после длительных дискуссий окончательно одобрил продажу Германии 25 снятых с вооружения танков Leopard 2. Согласие на это швейцарцы долго не давали, опасаясь нарушить нейтралитет страны. После того как Берлин пообещал не отправлять эти танки на Украину, возражения формально утратили силу, хотя фактически боевые машины пополнят европейские арсеналы и позволят взамен передать в распоряжение ВСУ другие танки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Танк Leopard 2

Фото: Denis Balibouse / Reuters Танк Leopard 2

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Верхняя палата швейцарского парламента 28 голосами против шести при девяти воздержавшихся утвердила решение Государственного совета о продаже 25 выведенных из эксплуатации танков их немецкому производителю, концерну Rheinmetall. Внешне сделка выглядит совершенно легальной и не нарушающей конституцию нейтральной страны. Как считает представительница центристов Андреа Гмюр-Шёненбергер, раз правительство Германии обязалось не передавать эти танки Украине, «нейтралитет Швейцарии не пострадал». «Мы таким образом укрепляем сотрудничество с нашими партнерами, а также европейскую оборону»,— добавила она. Кроме Германии в очереди на швейцарские танки стоит и Чехия.

По сути все сложнее: Швейцария делает первый шаг и в сторону Германии, и в сторону Украины, поскольку присланные Leopard 2 позволят Берлину или его союзникам по НАТО пополнить свои запасы, уменьшившиеся после оказания помощи Киеву. Теоретически появление новых 25 танков в германских запасах означает, что еще 25 танков, пусть и других, могут быть переданы украинской армии — как Германией, так и другими странами.

Правые депутаты пытались критиковать обсуждаемое решение, опираясь не только на расширенное понятие нейтралитета. Они заявляли, что вооруженные силы Швейцарии сами нуждаются в современных боевых машинах. Однако эти возражения парировала министр обороны Виола Амерд, сославшаяся на доклад командующего бронетанковыми и механизированными войсками страны.

В свое время у Германии было закуплено 380 танков, произведенных Rheinmetall и до сих пор считающихся лучшими в Европе. Когда военная угроза стала ослабевать, часть парка была продана в Канаду и в Германию. Швейцарская армия имеет сейчас на вооружении 134 танка Leopard 2, которые были модернизированы в рамках программы 2006 года. Но страна также располагает и стратегическим резервом, сохраняя в полном порядке 96 Leopard 2, не прошедших модернизацию, но остающихся на ходу. Именно из этого запаса будут взяты танки, которые отправятся в Германию. По мнению командования, находящихся сейчас в строю 134 Leopard 2 и 71 танка резерва будет достаточно для нужд швейцарской армии в случае необходимости.

Прямые поставки Швейцарией оружия Украине сейчас, в разгар боевых действий едва ли станут возможны.

Политики пока отказываются даже от вариантов реэкспорта швейцарского оружия из других стран, о чем давно просят Германия, Дания и Испания. В августе глава государственного военно-промышленного холдинга Швейцарии Ruag MRO Holding Бригитта Бек защищала такую возможность и в результате была вынуждена подать в отставку (см. «Ъ-Онлайн» от 10 августа).

Здесь, однако, есть некоторое пространство для компромисса, и противники опосредованной помощи в швейцарском парламенте понемногу отступают под натиском ее сторонников. Запрет реэкспорта угрожает ударить по интересам страны и ее военно-промышленному комплексу — партнеры перестанут покупать оружие, которым они не могут распорядиться по своему усмотрению. Несмотря на то что 25 проданных Германии танков это не так уж много, многие считают это принципиально важной уступкой объединенной Европе и оборонным интересам европейских стран.

Швейцария оценивает сейчас европейское окружение как исключительно дружественное. Если в какой-то момент стране придется прибегнуть к использованию своих танковых подразделений, это будет означать, что потенциальный противник уже вышел на ее границы, разгромив одну из трех самых мощных европейских стран НАТО — Германию, Францию или Италию. Так не разумнее ли, говорят сторонники продажи танков, укреплять оборону на дальних европейских подступах. По их мнению, украинская армия таким образом защищает от потенциального российского вторжения (термин, неслыханный со времен окончания холодной войны) границы Европы и в том числе Швейцарию.

Алексей Тарханов