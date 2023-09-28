Кабулов: Россия в будущем может признать «Талибан»

Директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов допустил, что в будущем Россия может признать правительство талибов в Афганистане (движение «Талибан» запрещено в России). Он объяснил это тем, что сейчас альтернативы талибам в стране нет. Однако, по его словам, талибы еще должны «заслужить» признание России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Замир Кабулов

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Замир Кабулов

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Талибы должны заслужить признание. То есть доказать на деле, что готовы откликнуться на призыв создать этнополитическое инклюзивное правительство. Если они сделают этот шаг, он откроет дорогу для возможного признания режима талибов Россией»,— рассказал представитель Замир Кабулов в интервью RTVI.

Как пояснил директор второго департамента Азии, из-за того, что «Талибан» в России запрещен, афганское посольство в Москве сейчас возглавляет временный поверенный в делах Афганистана, а не посол.

Замир Кабулов подчеркнул, что по итогам заседания Московского формата Россия не объявит об исключении «Талибана» из списка террористических организаций. «Нет, такие объявления не планировались и не ожидаются»,— отметил он. Заключать какие-либо сделки с талибами тоже не планируется.

Господин Кабулов также отметил, что Россия выполняет свои контрактные обязательства по поставке нефтепродуктов в Афганистан, но о передаче ему оружия «речи никогда не шло».

Накануне делегация талибов прибыла в Россию. Ее возглавил Амир Хан Моттаки — исполняющий обязанности министра иностранных дел временного правительства Афганистана. 29 сентября талибы отправятся в Казань, чтобы принять участие в Московском формате консультаций по урегулированию афганского вопроса.

Талибы пришли к власти в Афганистане в 2021 году на фоне вывода американского контингента. Глава МИД России Сергей Лавров говорил, что отсутствие международного признания не препятствует диалогу с талибами. 5 сентября 2022 года у здания посольства произошел взрыв. После этого посольство России в Кабуле приостановило выдачу виз. Талибы просили упростить выдачу виз бизнесменам и гражданам, но ее так и не возобновили.

О ситуации в Афганистане — в материале «Ъ» «Вашингтону предъявили счет за Афганистан».

Анастасия Ларина