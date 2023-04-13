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Коммерсантъ FM
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Вашингтону предъявили счет за Афганистан

Соседи контролируемой талибами страны обсудили, кто виноват и что делать

США и их союзники должны взять на себя «основное финансовое бремя по постконфликтному восстановлению Афганистана». К такому выводу, как заявили в МИД РФ, пришли участники министерской конференции по афганской проблематике, состоявшейся в четверг в Самарканде. Присутствовали на переговорах, в отличие от многих подобных встреч, и сами талибы. С подробностями из Самарканда — корреспондент “Ъ” Анастасия Домбицкая.

Главы МИД Китая и России Цинь Ган и Сергей Лавров не только приняли участие в афганской конференции, но и успели обсудить двусторонние вопросы

Главы МИД Китая и России Цинь Ган и Сергей Лавров не только приняли участие в афганской конференции, но и успели обсудить двусторонние вопросы

Фото: Пресс-служба МИД России

Главы МИД Китая и России Цинь Ган и Сергей Лавров не только приняли участие в афганской конференции, но и успели обсудить двусторонние вопросы

Фото: Пресс-служба МИД России

Прибыв в Самарканд в среду вечером, глава МИД РФ Сергей Лавров начал следующий день с обсуждения афганской проблематики с тремя своими коллегами — из Китая, Ирана и Пакистана. «Министры подчеркнули, что все члены международного сообщества заинтересованы в стабильном и мирном Афганистане, стране, которая должна быть центром международного сотрудничества, а не ареной геополитического соперничества»,— говорилось в итоговом заявлении, которое было опубликовано дипведомством Ирана.

В МИД РФ также добавили: участники сошлись во мнении о том, что «основная ответственность за бедственное положение дел в Афганистане лежит на США и их союзниках в связи с провалом их 20-летнего эксперимента в этой стране».

Вашингтон, как решили участники встречи, должен взять ответственность за происходящее сейчас в Афганистане, немедленно снять односторонние санкции и вернуть «на благо афганского народа» его активы, находящиеся за пределами страны.

Напомним, что в феврале 2022 года президент США Джо Байден подписал указ о блокировке активов Центробанка Афганистана на сумму $7 млрд, хранящихся в американских кредитных организациях. Эти деньги перевели в специальный трастовый фонд в Федеральном резервном банке Нью-Йорка.

Тем временем министр иностранных дел КНР Цинь Ган по итогам четырехсторонней встречи обратил особое внимание на террористическую угрозу. И тут тоже незримо присутствовал американский фактор. «Мы выступаем против попыток любой силы практиковать двойные стандарты в отношении поддержки терроризма и использовать терроризм в своих целях»,— рассказал китайский министр. Он также подчеркнул, что страны региона не должны допустить повторного размещения американских военных баз в Центральной Азии. Тот же тезис содержался и в сообщении МИД РФ по итогам встречи: «Стороны отметили неприемлемость размещения американо-натовских объектов военной инфраструктуры в Афганистане и окружающем регионе».

Напомним, Афганистан четвертый год подряд возглавляет «Глобальный индекс терроризма».

Как отмечается в докладе группы Совбеза ООН по наблюдению за санкциями (.pdf), который был опубликован 3 февраля, «Афганистан остается основным источником террористической угрозы для Центральной и Южной Азии». При этом авторы доклада указывают на неэффективное управление со стороны де-факто властей Афганистана — запрещенного в РФ террористического движения «Талибан». Как отмечается в документе, террористические группы в Афганистане «пользуются большей свободой передвижения» из-за «отсутствия эффективной стратегии действий талибов в области безопасности».

Сами представители «Талибана», однако, с выводами наблюдателей ООН не согласны. Как говорилось в заявлении их МИДа, «Исламский эмират никому не позволяет использовать афганскую землю, чтобы представлять угрозу для любой другой страны». По утверждению талибов, они «играют позитивную роль в обеспечении безопасности и стабильности Афганистана, региона и мира».

Как считает первый замдиректора Института стратегических и межрегиональных исследований при президенте Узбекистана Акрамжон Нематов, ключ к борьбе с терроризмом на территории Афганистана — содействие его социально-экономическому развитию.

Как заявил собеседник “Ъ”, в этом особенно заинтересованы соседи Афганистана, которые «непосредственным образом ощущают на себе последствия кризиса в этой стране в сфере безопасности и деградацию социально-экономической, гуманитарной ситуации».

Россия совершает очередной внешнеполитический маневр в Азии

Взаимодействие сопредельных с Афганистаном государств с действующими афганскими властями действительно можно назвать ключевым фактором. «Из стран Центральной Азии поступает более 80% импортируемой Афганистаном электроэнергии, а через транспортный узел в Термезе идет более 50% импорта этой страны, прежде всего продовольственные товары»,— напомнил господин Нематов. Что еще можно сделать в плане экономического сотрудничества, обсуждалось во второй половине дня на конференции, где к уже упомянутым РФ, Китаю, Ирану и Пакистану присоединились Таджикистан, Туркмения и Узбекистан.

Кроме того, в конце встречи в зал зашел и выступил там с речью представитель талибов — глава МИДа Амир Хан Моттаки. Напомним, что нередко региональные вопросы обсуждаются без участия представителей «Талибана». Например, их не приглашали в Москву на февральскую встречу по афганской проблематике с участием секретарей Совбезов стран региона.

Самаркандская конференция проходила за закрытыми дверями, а по ее итогам МИД РФ выпустил новое заявление со старыми тезисами. Вероятно, в ведомстве сочли, что очередное напоминание об ответственности США за «удручающее положение дел» лишним никогда не будет.

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