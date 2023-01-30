Лавров: отсутствие международного признания не препятствует диалогу с талибами

Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что отсутствие международного признания власти «Талибов» в Афганистане (движение признано в России террористическим и запрещено), не препятствует диалогу с талибами.

Сергей Лавров отметил, что для международного признания власти талибов необходимо, чтобы «Талибан» сформировал инклюзивное правительство, как и обещал. «Тем не менее отсутствие такового на данном этапе мы ни в коем случае не рассматриваем как препятствие для того, чтобы развивать с Кабулом, с талибами полноценный диалог, в том числе в интересах продвижения того самого инклюзивного устройства»,— сказал министр на пресс-конференции после переговоров с главой МИД Пакистана.

Делегация талибов была на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). В июне президент России Владимир Путин одобрил экстренное выделение зерна Афганистану «в случае необходимости».

По данным торгово-инвестиционной палаты Афганистана за август 2022 года, объем годового товарооборота между Москвой и Кабулом увеличился до $170 млн. При этом талибы неоднократно выражали желание торговать с Россией за бартер: в обмен на изюм, лекарственные травы и полезные ископаемые.

Анастасия Ларина