Минэкономразвития РФ примет меры для поддержки туротрасли Крыма

В октябре Министерство экономического развития России намерено предоставить новый пакет мер господдержки туристической отрасли Севастополя и Крыма, сообщает ТАСС со ссылкой на слова главы ведомства Максима Решетникова. Это заявление он сделал на совместном заседании комитетов Госдумы по экономической политике и по контролю.

«Выйдем с пакетом дополнительных мер, с Минфином надо будет посоветоваться. Думаю, в октябре вернемся в правительство с этим вопросом и конкретными предложениями»,— сообщил господин Решетников.

Ранее сообщалось, что правительство Севастополя в текущем году выделило 256 млн руб. на сохранение занятости в туристической отрасли города. По сравнению с 2022 годом объем господдержки увеличен более чем вдвое (в прошлом году — 114 млн руб.). Организации, занятые в туристической области, могут получить единовременные выплаты на каждого работника исходя из четырех МРОТ на человека.

Андрей Ульченко

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