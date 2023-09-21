В Севастополе выделено 256 млн рублей на зарплату сотрудникам туротрасли

Правительство Севастополя уже выделило 256 млн руб. на сохранение занятости в туристической отрасли города, сообщает пресс-служба органа исполнительной власти. По сравнению с 2022 годом объем господдержки увеличен более чем вдвое (в прошлом году — 114 млн руб.).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: sev.gov.ru Фото: sev.gov.ru

Организации, занятые в туристической области, могут получить единовременные выплаты на каждого работника исходя из 4 МРОТ на человека. Главное условие получения господдержки — сохранение 90% сотрудников.

Выплаты направляются компаниям, занятым в 40 видах деятельности, в перечне гостиницы и пансионаты, турагентства, общепит и т. п., На сегодняшний день деньги получили 651 организация и ИП. Годом ранее выплаты осуществлялись в размере 2 МРОТ на работника, тогда средства получили 532 организации.

«Поддержка туристических организаций очень востребована и ожидаема нашими предпринимателями. По опыту 2022 года, а также в период пандемии государственная поддержка помогла сохранить рабочие места в туристической отрасли», – сообщила заместитель губернатора Севастополя Мария Литовко.

Андрей Ульченко

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