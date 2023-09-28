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Коммерсантъ FM
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Минфин прогнозирует укрепление рубля до 94,3 за доллар к концу года

Минфин в новом прогнозе ожидает укрепления рубля — 94,3 руб./$ до конца 2023 года за счет восстановления динамики импорта. Об этом говорится в документе «Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» (.pdf). Сегодня курс доллара достиг 96,8 руб./$ .

Фото: Артем Пряхин, Коммерсантъ

Фото: Артем Пряхин, Коммерсантъ

«Курс рубля будет определяться преимущественно динамикой платежного баланса. По итогам 2023 года прогнозируется его плавное укрепление до уровня 94,3 руб./$ (связанное преимущественно с восстановлением динамики импорта)»,— говорится в документе. При этом за период 2024–2026 годов ведомство прогнозирует динамику курса на уровне 90–92 руб./$.

Показатель ВВП в 2023 году будет на уровне +2,8%, в 2024 году рост экономики продолжится, ВВП будет на уровне +2,3%, сохранившись на этом пределе примерно до 2026 года. Рост ВВП в ведомстве объясняют восстановлением внутреннего спроса, в том числе за счет импортозамещения.

Ведомство также ожидает восстановления потребительского спроса (+5,8% в 2023 году) за счет нескольких факторов: роста реальных заработных плат (+6,2% в 2023 году после +0,3% годом ранее); реальных располагаемых доходов населения (+4,3% после 1,0% годом ранее).

Высокий спрос на труд, о чем ранее говорил глава Минэкономики Максим Решетников, в 2024–2026 годах будет способствовать росту показателей уровня жизни населения (2,5%, 2,6% и 2,3% в 2024, 2025 и 2026 годах соответственно — реальные заработные платы; 2,7%, 2,6% и 2,6% — реальные располагаемые доходы населения).

Из-за высокого спроса и роста оплаты труда на фоне дисбаланса спроса и предложения темпы роста потребительских цен в 2023 году будут повышенными — около +5,8% в среднем в годовом выражении. Однако «проведение ответственной денежно-кредитной и бюджетной политики» должно привести к возвращению инфляции к целевому показателю 4%.

Аналогичные этому прогнозу показатели ранее представили в Минэкономики.

Актуальные курсы доллара и евро, а также котировки главных индексов и акций на Мосбирже доступны на специальной странице.

Анастасия Ларина

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