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Коммерсантъ FM
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Глава Минэкономики: доллар к концу года будет стоить 94 рубля

Министр экономического развития России Максим Решетников в ходе заседания правительства заявил, что к концу 2023 года министерство ожидает укрепления курса рубля. Согласно прогнозу Минэкономики, доллар к концу года будет стоить 94 руб., в 2024–2026 годах новое равновесие будет формироваться в диапазоне 90–92 руб. за доллар, добавил господин Решетников, передает пресс-служба кабмина.

Максим Решетников

Максим Решетников

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Максим Решетников

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По словам министра, в 2024–2026 годах социальные выплаты будут проиндексированы по фактической инфляции. Он заявил, что на всем трехлетнем прогнозном горизонте в России будет происходить рост зарплат на фоне сохранения безработицы на уровне 3,1%.

Максим Решетников в ходе своего выступления также уточнил прогноз роста ВВП от Минэкономики. По его словам, в 2023 году ожидается рост ВВП на 2,8%, в 2024-м — на 2,3%. Далее министерство прогнозирует рост более 2% с учетом имеющихся ограничений.

В ходе заседания правительства с докладом также выступил министр финансов России Антон Силуанов. Он представил проект федерального бюджета на 2024–2026 годы. По его словам, на конец 2024-го объем Фонда национального благосостояния составит 6,7 трлн руб., а нераспределенные ресурсы бюджета — 3,7 трлн руб. В течение трех лет объем заимствований с внутреннего рынка для покрытия дефицита бюджета составит 4 трлн руб. ежегодно, сообщил министр.

Господин Силуанов уточнил, что с 2024 года Минфин предлагает рассчитывать бюджетное правило исходя из базовой цены на нефть — $60 за баррель, а не суммы доходов. При этом экспортные цены на российскую нефть, по прогнозам Минэкономики, составят в следующие три года около $70 за баррель, сказал господин Решетников.

Бюджетное правило — механизм перевода сверхдоходов от нефтегазовой отрасли в накопления с помощью покупки валюты. В 2023 году из этого механизма исключили предустановленную цену отсечения по Urals, при превышении которой закупалась валюта. Валюту по бюджетному правилу закупают, если фактические доходы от продажи нефти и газа за месяц превышают базовый уровень.

Сегодня, 22 сентября, проходит заседание правительства, посвященное обсуждению проекта трехлетнего бюджета РФ. В ходе заседания премьер-министр России Михаил Мишустин, в частности,заявил, что в 2024 году доход российского бюджета ожидается в размере 35 трлн руб. Ненефтегазовые доходы в следующем году должны вдвое превысить нефтегазовые, добавил он.

Эрдни Кагалтынов

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