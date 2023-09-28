Индекс промышленного производства Петербурга за восемь месяцев составил 109,1%

В Санкт-Петербурге индекс промышленного производства с января по август превысил показатель за аналогичный период 2022 года на 9,1%, такие данные приводятся на сайте Управления Федеральной службы государственной статистики по городу и Ленинградской области (Петростата).

Согласно размещенной информации, увеличение ИПП обусловлено производством одежды (рост в 1,6 раза), выпуском компьютеров, электронных и оптических изделий (в 1,6 раза). Также благотворно сказалось изготовление текстильных изделий (+27,4%), кожаных (+24,2%), машин и оборудования (+27,3%).

При этом некоторые области затормозили рост. Прежде всего речь идет о добыче полезных ископаемых (-36,7%), далее расположился ремонт и монтаж машин и оборудования (-12,1%).

Ранее «Ъ-СПб» писал, что индекс промышленного производства Ленинградской области за первые восемь месяцев 2023 года вырос на 7,5% относительно того же периода 2022 года.

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