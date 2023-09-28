Индекс промышленного производства Ленобласти за месяц вырос на 3,4%

По итогам восьми месяцев текущего года индекс промышленного производства в Ленинградской области составил 107,5%. Такие цифры со ссылкой на губернатора региона Александра Дрозденко утром 28 сентября приводит пресс-служба областного правительства.

По данным Петростата, обрабатывающая отрасль, на долю которой приходится более 70% объемов производства, в Ленобласти выросла на 9,6%.

«Промышленность Ленобласти демонстрирует рост не только по отношению к показателям прошлого года, но и планомерно растет от месяца к месяцу в этом году. Так, в августе ИПП на 3,4% выше, чем был в июле. Предприятия уже адаптировались к новым экономическим условиям и реализуют стратегии роста»,— прокомментировал господин Дрозденко.

Напомним, что во время визита в Белоруссию глава Ленинградской области заметил особенности работы местных индустриальных парков и заявил о намерении перенять такие подходы.

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