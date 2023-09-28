Доля доллара в расчетах через систему SWIFT достигла рекордного уровня в 48%

Доля доллара в международных расчетах в августе 2023 года через SWIFT увеличилась до 48,03% против 46,5% в июле, что стало максимумом за все время наблюдений, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на отчет международной межбанковской системы платежей.

Отмечается, что по итогам августа нынешнего года доля евро в международных трансграничных расчетах обновила свои рекордно низкие значения: по итогам последнего летнего месяца единая европейская валюта потеряла еще 1,22 процентного пункта, ее доля в расчетах составила 23,2%. Евро занимает второе место среди наиболее часто используемых валют при расчетах через SWIFT.

Третьей по частоте использования в трансграничных расчетах с помощью SWIFT валютой является британский фунт стерлингов. Доля его использования сократилась до 7,14% в августе нынешнего года против 7,63% в июле. На четвертом и пятом местах в списке наиболее часто используемых валют при расчетах через SWIFT расположились японская иена и китайский юань соответственно.

Подробнее о работе системы трансграничных переводов в новой международной обстановке — в материале «Ъ» «Куда деньги уходят».

Александр Кислов