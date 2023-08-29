Ким Чен Ын сделает Военно-морские силы КНДР частью ядерных сил

Военно-морские силы Корейской народной армии станут составной частью ядерных сил сдерживания, заявил лидер КНДР Ким Чен Ын во время посещения со своей дочерью морского командования по случаю Дня ВМС.

«Впредь ВМС КНА станут составной частью ядерной силы сдерживания государства, призванной выполнять стратегические задания»,— сказал лидер Северной Кореи (его слова приводит государственное Центральное телеграфное агентство Кореи).

Ким Чен Ын заявил, что части всех видов войск получат новые вооружения в соответствии с политикой «расширенного применения тактического ядерного оружия». Лидер КНДР также выступил за утверждение единой системы руководства ЦК Трудовой партии Кореи, чтобы ВМС находились «в готовности к войне».

Северокорейский лидер считает, что воды вокруг Корейского полуострова сегодня превратились в «крупнейший в мире район концентрации военной техники и самую нестабильную акваторию с риском ядерной войны». Он обвинил в этом США, Японию и Южную Корею.

О ситуации в регионе — в материале «Ъ» «Готовься к ядерной зиме летом».

Леонид Уварчев