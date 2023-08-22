Готовься к ядерной зиме летом

Южная Корея и США проводят ежегодные учения Ulchi Freedom Shield, проверяя готовность к тотальной войне, в которой Северная Корея может применить ядерное оружие. Главное нововведение — участие космических сил США, которые отработают слежение за пуском межконтинентальных баллистических ракет КНДР. Как заявил президент Южной Кореи Юн Сок Ёль, для достижения своих целей Пхеньян не остановится перед применением ядерного оружия. Незадолго до этого посетивший Москву глава Минобороны КНДР Кан Сун Нам назвал ядерную войну на Корейском полуострове вопросом времени.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Южнокорейские солдаты

Фото: Lee Jin-man / AP Южнокорейские солдаты

Фото: Lee Jin-man / AP

Стартовавшие в понедельник маневры Ulchi Freedom Shield (UFS) пройдут в два этапа: 21–25 и 28–31 августа. Они включают в себя командно-штабные учения на основе компьютерного моделирования, полевые тренировки и общенациональные учения по гражданской обороне.

В рамках учений по гражданской обороне, которые пройдут впервые за шесть лет, в эту среду ровно в два часа дня прозвучит сигнал воздушной тревоги, после чего все граждане страны должны будут спуститься в убежища. В Сеуле на 15 минут будут перекрыты три автомагистрали, ведущие к мэрии, парламенту и главной военной академии, на мостах появятся контрольно-пропускные пункты, а водители должны будут освободить дорогу для проезда военной техники и машин экстренных служб.

Решение проводить Ulchi Freedom Shield Вашингтон и Сеул приняли в 1969 году — на следующий год после атаки спецназа КНДР на президентскую резиденцию в Сеуле. Международно-правовым фундаментом для UFS служит Договор о взаимной обороне между Южной Кореей и США, подписанный в 1953 году после окончания Корейской войны.

Между тем пресловутый «корейский сценарий» урегулирования, о котором все чаще вспоминают применительно к конфликту на Украине, демонстрирует свою несостоятельность. Спустя семь десятилетий Сеул и Пхеньян близки к ядерному конфликту, как никогда ранее в истории.

Как заявил представитель Объединенного комитета начальников штабов ВС Южной Кореи, учения Ulchi Freedom Shield этого года «задуманы как жесткие и реалистичные тренировки по укреплению объединенной оборонительной позиции и возможностей реагирования на основе сценариев, отражающих различные угрозы безопасности».

О том, как представляют в Сеуле сценарии новой войны на Корейском полуострове, подробно рассказал на заседании своего правительства президент Южной Кореи Юн Сок Ёль. До этого в конце прошлой недели он обсуждал северокорейскую угрозу в Кэмп-Дэвиде на трехстороннем саммите с президентом США Джо Байденом и премьер-министром Японии Фумио Кисидой.

«Современная война сочетает различные элементы войн — психологической войны и войны за общественное мнение с использованием лживых новостей, неконвенциональной войны, сопровождающейся терактами, кибервойны в интернет-пространстве, традиционных боевых действий с угрозами использования ядерного оружия и прочего. В этих условиях нам необходимо повышать возможности совместного ведения гражданами, чиновниками и военными тотальной войны на уровне государства»,— подчеркнул южнокорейский лидер.

Говоря об угрозе со стороны Пхеньяна на нынешнем этапе противостояния, Юн Сок Ёль выразил убежденность, что Северная Корея ради достижения военных целей «мобилизует все доступные средства и не остановится перед применением ядерного оружия». По словам южнокорейского лидера, в этой ситуации мира на Корейском полуострове можно достичь только «подавляющей силой». Юн Сок Ёль пообещал «немедленно наказать» любую провокацию КНДР, которая «говорит о превентивных ядерных ударах и наступательных военных приготовлениях».

В связи с этим учения Ulchi Freedom Shield впервые пройдут в условиях, максимально приближенных к реальной войне. Помимо военнослужащих в них будет задействовано более 580 тыс. гражданских лиц, включая представителей 4 тыс. органов центральной и местной власти.

Особое внимание планируется уделить защите атомных станций, объектов высокотехнологичной промышленности, государственных линий связи и другой критической инфраструктуры от разрушения как с использованием ракет и дронов, так и с помощью кибератак.

Еще одним принципиально новым моментом для Ulchi Freedom Shield этого года станет участие космических сил США, которые совместно с южнокорейским командованием отработают слежение за запуском северокорейских межконтинентальных баллистических ракет и соберут данные, которые будут использованы для того, чтобы их сбивать. Кроме того, в UFS примут участие батальоны космических сил, ответственных за проведение радиоэлектронной борьбы, компьютерные операции, а также наблюдение и разведку, которые ранее участвовали в маневрах Talisman Sabre в Австралии.

На фоне учений Ulchi Freedom Shield, стартовавших после саммита лидеров США, Японии и Южной Кореи в Кэмп-Дэвиде, о все более реальной угрозе ядерной войны на Корейском полуострове заговорили и в Пхеньяне. Северокорейское информагентство ЦТАК распространило комментарий, возлагающий ответственность за эскалацию на Корейском полуострове на США и их союзников.

«Если на этих учениях, в которых задействованы людские и материальные ресурсы не только США, но и их сателлитов, будут реализованы пункты соглашений, сфабрикованных на переговорах в Кэмп-Дэвиде, то возможность термоядерной войны на Корейском полуострове будет более реальной»,— говорится в сообщении ЦТАК.

Агентство предупреждает, что сложившаяся ситуация потребует от вооруженных сил КНДР «инициативных, наступательных и подавляющих мер».

Напомним, что на встрече в Кэмп-Дэвиде лидеры США, Японии и Южной Кореи подтвердили приверженность задаче полной денуклеаризации Северной Кореи и договорились к концу этого года начать обмениваться информацией об осуществляемых Пхеньяном ракетных пусках в режиме реального времени.

Накануне встречи в Кэмп-Дэвиде принимавший участие в XI Московской конференции по международной безопасности министр обороны КНДР Кан Сун Нам в обращении к участникам форума заявил, что ядерная война на Корейском полуострове — лишь вопрос времени. По словам министра, США и их союзники превращают Корейский полуостров и Северо-Восточную Азию в новый «очаг ядерной войны».

Каким станет ответ Пхеньяна, продемонстрировал северокорейский лидер Ким Чен Ын, который в понедельник посетил 2-й гвардейский дивизион надводных судов Восточного морского флота ВМС Корейской народной армии и лично проинспектировал проходившие в военно-морской части пуски стратегических крылатых ракет.

В ходе своей поездки Ким Чен Ын призвал все надводные и подводные корабельные соединения ВМС КНДР сохранять постоянную боеготовность, подчеркнув, что любые учения — это «подготовка к войне».

В тот же день северокорейская сторона предупредила береговую охрану Японии о намерении запустить спутник в интервале между 24 и 31 августа, обозначив три потенциально опасные зоны для прохождения судов. Все три зоны, впрочем, находятся вне особой экономической зоны Японии — две из них расположены к западу от Корейского полуострова, а третья — к востоку от филиппинского острова Лусон. Как отмечает агентство Kyodo, Пхеньян, вероятно, планирует провести второй запуск военного разведывательного спутника после неудачного запуска 31 мая (тогда северокорейская ракета с военным спутником упала в Желтое море из-за неполадок в двигателе).

В связи с информацией о планах Пхеньяна премьер-министр Японии Фумио Кисида во вторник дал указание министерствам и ведомствам быть в полной готовности на случай непредвиденной ситуации и призвал Северную Корею отказаться от запуска спутника-шпиона.

В свою очередь, разведслужбы Южной Кореи предупредили парламент страны, что во время учений Ulchi Freedom Shield «Север готовит различные провокации, такие как запуск межконтинентальной баллистической ракеты».

Сергей Строкань