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Коммерсантъ FM
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Яблоку еще есть где упасть

Китайская Infinix теснит смартфоны Apple на российском рынке

За восемь месяцев в России было продано 18,6 млн телефонов, что на 26% больше аналогичного периода прошлого года, в деньгах спрос вырос на 12%, до 396 млрд руб. Первое место в денежном выражении удерживает Apple, но в натуральном выражении ее доля продолжила сокращаться и сравнялась с китайской Infinix: обе компании заняли по 9% рынка. В китайской компании надеятся к концу года занять 15% рынка в штуках. Эксперты сомневаются, что выход нового iPhone 15 поможет американской компании вернуть долю рынка: на спрос повлияет цена, которая, по прогнозу, будет на 10–20% выше, чем у предыдущей модели.

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

С января по август в России было продано 18,6 млн смартфонов, что на 26% больше аналогичного периода прошлого года, в деньгах продажи выросли на 12%, до 396 млрд руб., подсчитали в МТС. По данным оператора, на первом месте в деньгах по-прежнему американская Apple с долей рынка 34% (годом ранее 36%), следом Xiaomi с 20% (23% в 2022 году) и Samsung, чья доля в деньгах год к году упала на 5 процентных пунктов (п. п.), до 17% рынка. При этом в натуральном выражении доля Apple сократилась на 3 п. п., до 9%, сравнявшись с долей китайской Infinix, у которой годом ранее был 1% российского рынка в штуках. На первом месте в штуках более чем с четвертью рынка осталась китайская Xiaomi, следом Realme (13%), третье место делят Samsung с Tecno: они занимают по 12% рынка.

После начала военных действий на Украине ряд иностранных вендоров заморозил официальные поставки в РФ, в том числе Apple и Samsung. К концу 2022 года доля Samsung в натуральном выражении сократилась на 51%, а Apple — на 45%, при этом спрос на китайские устройства от Tecno, Realme и Vivo увеличился — на 563%, 122% и 20% соответственно (см. “Ъ” от 8 декабря).

Около 14 млн смартфонов, реализованных в России, составили продажи китайских брендов, которые продолжают расширять присутствие, выводить на рынок новые модели, говорят в «М.Видео-Эльдорадо». По словам представителя ритейлера, на цену новых моделей влияет курс валют, логистические издержки, доступность товара и предложение партнеров, а также ряд других внешних факторов. Гендиректор Infinix в России Марио Ян заявил “Ъ”, что российский рынок имеет высокий приоритет для китайской компании: «Наша цель по смартфонам в России — получить долю в 15% до конца года».

Бизнес-аналитик IT-холдинга «F+ tech-Марвел» Артур Махлаюк подтвердил достоверность данных МТС, однако добавил, что специфика серого рынка не позволяет получить достоверные данные об объемах продаж: «При этом в целом можно говорить, что еженедельная доля Apple в категории смартфонов стабилизировалась, сейчас этот бренд удерживает порядка 8–9% рынка в штуках». По словам господина Махлаюка, данная динамика свидетельствует о налаженной системе поставок продукции американского бренда по параллельному импорту, а также о высоком запасе устройств Apple у самих ритейлеров.

Продажи смартфонов Apple в сети re:Store в третьем квартале 2023 года выросли на 20% в штуках по сравнению с первым кварталом, сказал директор сети Расим Лемберанский. Он отметил, что у сети также большие ожидания от старта продаж iPhone 15: «Новый iPhone 15 появится в России в официальной рознице через неделю-две после старта продаж в США и других странах». По его прогнозу, стоимость новых устройств Apple будет на 10–20% выше цены предыдущей модели.

Все поставки новой модели iPhone в РФ в течение пары недель после официального анонса будут серыми, покупатель, скорее всего, приобретет смартфон без гарантийной и сервисной поддержки, которая предусмотрена для официальных поставок по схеме параллельного импорта (ее обеспечивают ритейлеры), считает ведущий продакт-менеджер компании diHouse Любовь Морозова. На спрос на новые устройства Apple повлияет цена гаджетов, которая будет увеличиваться при росте курса валют, отмечает Артур Махлаюк: «Наличие iPhone 15 на полках российских магазинов вряд ли критично изменит долю Apple, она будет колебаться в пределах 2–3% относительно текущих значений».

Тимофей Корнев

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