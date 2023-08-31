Вопрос уместного значения

Руководитель Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) Ксения Разуваева провела в четверг обзорный семинар для глав российских муниципалитетов. Она рассказала о текущих приоритетах молодежной политики, один из которых — ориентированность на регионы, и объяснила мэрам, каких принципов им следует придерживаться при организации соответствующей работы. На встрече также побывали молодые участники форума «Территория смыслов», которые презентовали муниципалам свои интеллектуальные разработки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ксения Разуваева считает, что муниципальные власти должны уделять особое внимание работе с молодежью непосредственно «на земле»

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Ксения Разуваева считает, что муниципальные власти должны уделять особое внимание работе с молодежью непосредственно «на земле»

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Семинар прошел в подмосковной мастерской управления «Сенеж» в разгар образовательного форума «Территория смыслов». Интерес молодых участников разожгли возможностью представить свои интеллектуальные проекты главам российских городов. Муниципалов же мог неплохо мотивировать выделенный под соответствующие программы грантовый фонд Росмолодежи. Порядка 50 мэров присутствовали на лекции «вживую», дистанционно — еще 48 300. «Когда вы озвучили цифру, сколько подключилось, я начала нервничать, как будто выступаю в первый раз»,— призналась, открывая сессию, Ксения Разуваева, добавив, что рада смешению аудиторий чиновников и молодых активистов.

Глава агентства напомнила собравшимся, что молодежная политика особенно важна в условиях нынешнего жесткого информационно-психологического противостояния с Западом: «Это война за поколение… Отсюда приоритизация, и уделяется на уровне президента этому (молодежной политике.— “Ъ”) колоссальное внимание». Глобально у работы с молодежью две цели: дать молодым возможность приумножать культурное и историческое наследие, а также создать им условия для самореализации, следовало из выступления главы агентства.

Приоритетов в этой работе три, разъяснила госпожа Разуваева: распространение практик на местные уровни, распределение функций (агентству важно, чтобы молодежью занималось не только оно) и регулярность.

«Важно выстраивать работу полного цикла, когда мы находимся с молодыми людьми в постоянной, устойчивой связи»,— подчеркнула докладчица. В завершение она призвала муниципальных глав проявлять активность в соответствующей работе и, по возможности, общаться с молодежью напрямую.

Блок вопросов открыл Александр Мудров — глава администрации Городецкого района Нижегородской области. Там пришли к выводу, что «зарплата — это не самое главное, чтобы молодые люди оставались» на местах, и важнее выстроенная среда. «Она имеет решающее значение,— согласилась Ксения Разуваева.— Какой она должна быть? Открытой для молодежи». Чиновница пояснила, что в инфраструктуре важно наполнение, то есть работники, которые готовы принимать и направлять молодых людей. Мэры также интересовались проектами для сельской молодежи, потенциалом для продвижения молодежного туризма и участием в его развитии муниципалитетов, внедрением предпринимательских и творческих инициатив. Из ответов госпожи Разуваевой выяснилось, что буквально под все инициативы и идеи с мест у Росмолодежи есть как проекты, так и бюджеты.

«Есть и грантовая система, и система поддержки инфраструктуры и молодежной политики в регионах, которая на самом деле сегодня нацеливается на муниципалитеты»,— рассказала позже “Ъ” госпожа Разуваева.

Инфраструктурные молодежные центры, по ее словам, тоже сейчас в большом количестве создаются на уровне муниципалитетов. Наконец, те проекты, под которые молодые люди получают гранты, также в большинстве своем реализуют на местном уровне, отметила глава агентства. Работа на местах, по ее замыслу, должна замкнуть «экосистему молодежной политики» в целом: «Система последовательно выстраивается, но она не будет достроена, если у нас не будет эффективной работы на уровне муниципалитетов. Реальные изменения происходят на местах, реальные запросы людей чувствует именно этот уровень власти, и образ власти люди формируют тоже по взаимодействию на уровне муниципалитетов».

Дали на семинаре высказаться и молодым. Первым же вопросом активисты увели тему в политическую плоскость, пожаловавшись на «аполитичную молодежь», не участвующую в выборах. «Планируются ли проекты, направленные на это (политическое просвещение.— “Ъ”)?» — поинтересовалась участница форума Анастасия. В ответ Ксения Разуваева заметила, что интерес к теме у молодежи и так растет с каждым годом: «Наша задача — создавать вовлекающую среду. Выборы — это возможность прийти и повлиять, но для этого у тебя должна быть среда, где ты веришь, что можешь повлиять, и готов к действиям, а выборы — это тоже действие». На выборы же ходить нужно, потому что «либо вы меняете мир, и все встраиваются в тот мир, который вы создадите, либо будет кто-то, кто будет менять, и встраиваться нужно будет вам», резюмировала глава Росмолодежи.

Григорий Лейба