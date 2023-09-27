В Севастополе объявили воздушную тревогу

В Севастополе объявлена воздушная тревога. Об этом сообщил глава города Михаил Развожаев в Telegram.

Согласно утвержденному оперштабом Севастополя алгоритму действий при объявлении сигнала о вероятности воздушной атаки, у жителей города есть от 30 до 50 минут, чтобы принять меры по обеспечению собственной безопасности, в том числе проследовать в укрытия или остаться дома, плотно закрыв окна, отключив коммуникации и укрывшись в комнате с несущими стенами.

Ранее сигнал тревоги в городе объявляли 26 сентября.

Анастасия Донскова

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