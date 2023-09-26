В Севастополе объявили воздушную тревогу

В Севастополе объявлена воздушная тревога. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев. Однако уже через 10 минут он объявил отбой тревоги.

На время воздушной тревоги морской и наземный общественный транспорт прекращает движение.

Жителям, которые не знают, где находятся ближайшие укрытия, рекомендуют плотно закрыть окна и отойти от них. Необходимо перекрыть газ, воду и отключить электричество.

Татьяна Ручкина

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