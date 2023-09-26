В Севастополе объявили воздушную тревогу
В Севастополе объявлена воздушная тревога. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев. Однако уже через 10 минут он объявил отбой тревоги.
На время воздушной тревоги морской и наземный общественный транспорт прекращает движение.
Жителям, которые не знают, где находятся ближайшие укрытия, рекомендуют плотно закрыть окна и отойти от них. Необходимо перекрыть газ, воду и отключить электричество.
Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram