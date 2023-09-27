На плечи опускается КНУР

ЦБ опубликовал положение о введении новой категории клиентов — с начальным уровнем риска. Для таких клиентов будут ограничены рисковые операции, в первую очередь маржинальные (торговля с кредитным плечом). По словам участников рынка, регулятор изменил некоторые положения, в частности касающиеся отнесения клиентов к категориям со стандартным и повышенным уровнем риска. Часть изменений игроки называют нецелесообразными, так как действующие правила «хорошо работают», а новые повысят операционную нагрузку на брокеров.

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Банк России опубликовал 27 сентября проект указания, вводящего новую категорию клиентов брокерских компаний — клиентов с начальным уровнем риска (КНУР). К этой категории брокер будет относить клиента-физлицо, если он не отнесен к категории клиентов со стандартным или повышенным уровнем риска (КСУР или КПУР). Это вторая версия проекта, который был опубликован летом (см. “Ъ” от 27 июля).

К категории КСУР брокер сможет отнести клиента, если с момента совершения брокером за его счет первой сделки, приводящей к возникновению непокрытой позиции, прошло не менее одного года, и не менее пяти календарных дней за один год за счет указанного клиента брокером заключались договоры с ценными бумагами или договоры с производными инструментами. Кроме того, к категориям КСУР и КПУР клиент относится в том случае, если сумма активов, учитываемая на его счетах, составляет не менее 3 млн руб., либо 600 тыс. руб. в случае обслуживания у брокера не менее 180 дней, либо если клиент признан брокером квалинвестором.

Для КНУР максимальный размер плеча в случае проведения маржинальных сделок будет снижен относительно доступного в настоящее время. Одновременно брокер должен будет их проинформировать, что исполнение их поручений может привести к возникновению непокрытой позиции.

По данным Банка России, на середину 2023 года количество квалифицированных инвесторов оценивалось в 617 тыс. человек. При этом число физических лиц, имеющих брокерские счета на Московской бирже, по итогам августа достигло 26,81 млн человек, ими открыто 45,9 млн счетов.

По словам начальника отдела риск-менеджмента «Цифра брокер» Михаила Апанасенко, текущая версия проекта нормативного акта уточняет предыдущую версию после обсуждения с профсообществом. При этом регулятор учел ряд предложений от рынка, в частности, отнес квалифицированных инвесторов к категории КСУР или КПУР. Кроме того, введена обязанность брокера рассчитывать стоимость портфеля, размер начальной и минимальной маржи по формулам, предусмотренным приложением к настоящему указанию, на конец каждого торгового дня — для клиентов с начальным уровнем риска, добавила партнер коллегии адвокатов «Смоленка, 33» Елена Менде.

При этом в проекте появились изменения, не обсуждаемые с профсообществом. Как отмечает источник “Ъ” на финансовом рынке, в их число входит запрет на короткие позиции при падении рынка.

Президент НАУФОР Алексей Тимофеев считает, что введение дополнительных ограничений на плечи для розничных инвесторов-новичков ничем не оправданным, плохо учитывающим «клиентский путь» и потребности клиентов. Действующие правила, по его мнению, уже хорошо работают, защищая их интересы. Руководитель департамента интернет-брокера «БКС Мир инвестиций» Игорь Пимонов считает, что это излишние ограничения, которые затормозят развитие инвестиционного рынка, так как сегодня подавляющая доля рынка принадлежит физическим лицам. При этом, по его словам, данные нововведения еще больше увеличат операционную нагрузку на брокеров. Он напомнил, что сейчас неквалифицированные инвесторы должны проходить тестирование, чтобы подключить маржинальное кредитование. При этом, по словам господина Пимонова, доля клиентов, которые пользуются маржинальным кредитованием в первый год после открытия счета, незначительна.

Михаил Мамута, руководитель службы по защите прав потребителей ЦБ, 16 мая: Перебалансировка возможностей для неквала связана по сути с перебалансировкой рынка.

То, что профучастники станут предоставлять новичкам пониженные плечи, с одной стороны, может уменьшить их доходы от маржинального кредитования, но, с другой стороны, новички не будут брать на себя повышенные риски, считает господин Апанасенко. Эксперт полагает, что доля клиентов с начальным уровнем риска первые годы будет меньше, чем доля остальных категорий. По оценке независимого финансового аналитика Андрея Бархоты, равновесная структура клиентской базы предполагает 60% — КСУР, 30% — КНУР, 10% — КПУР.

Ксения Куликова, Екатерина Волкова