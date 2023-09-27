«Стройинтерьер» отремонтирует выставочный зал в Воронеже за 10 млн рублей

Выставочный зал на улице Кирова,8 в Воронеже (входит в центр военно-патриотического воспитания «Музей-диорама») капитально отремонтирует местная компания «Стройинтерьер». Она получила контракт, снизив цену работ на 12,7%: с 11,8 млн до 10,3 млн руб. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В аукционе было шесть участников, включая победителя. Имена остальных не раскрываются. Трое из них предложили выполнить работы по начальной цене, еще двое готовы были снизить ее до 11,2 млн (третье место) и 10,4 млн руб. (второе место).

По данным Rusprofile, ООО «Стройинтерьер» было зарегистрировано в 2016 году для прочих отделочных и завершающих работ. Уставный капитал — 10 тыс. руб. В 2022 году выручка упала на 33%: с 67 млн до 45 млн руб. Чистая прибыль снизалась на 7,3%: с 780 тыс. до 724 тыс. руб. Директором является Василий Тарабин. Единственный владелец — Михаил Якунин. С 2021 года компания получила четыре госконстракта на сумму 163,9 млн руб. от бюджетных учреждений Новоусманского района.

Подрядчику необходимо разработать сметную документацию и получить все разрешения на проведение работ, а затем — обновить фасад выставочного зала, пол и потолок, окна и двери в нем, а также систему вентиляции и кондиционирования, электроснабжения, канализации, водоснабжения и водоотведения. Капремонт нужно провести в течение 30 дней со дня заключения контракта. Документ находится в стадии подписания поставщиком.

Ранее местное ООО «ПСТ Сервис» Натальи Романовой занялось капремонтом основного здания «Музея-диорамы» на Ленинском проспекте за 98,5 млн руб. Работы должны быть завершены до конца года.

Алина Морозова

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