Воронежский «Музей-диораму» отремонтирует местное ООО «ПСТ сервис» за 98,5 млн рублей

Капитальный ремонт воронежского военно-патриотического центра «Музей-диорама», расположенного в Левобережном районе (Ленинский проспект, 94), проведет местное ООО «ПСТ сервис» Натальи Романовой. Общество стало победителем торгов на право провести работы, снизив цену со 108,8 млн руб. до 98,5 млн руб. Работы должны быть завершены до конца года. Источник финансирования — областной бюджет.

Всего на торги было подано пять заявок. Две из них (с предложениями на 84,4 и 84,9 млн руб.) были отклонены из-за несоответствия требованиям, еще двое претендентов предложили за лот 108,2 и 102,8 млн руб. соответственно.

Победителю торгов предстоит смонтировать утепленный вентилируемый фасад, полностью заменить имеющиеся инженерные коммуникации, а также отремонтировать все внутренние помещения. Здание музея было построено 23 года назад. Сегодня учреждение, по данным мэра облцентра Вадим Кстенина, посещают более 140 тыс. человек в год. В фондах музея хранится почти 9 тыс. предметов — раритеты, подлинные памятники истории и их реконструкции, работают 12 экспозиций.

По данным Kartoteka.ru, ООО «ПСТ сервис» зарегистрировано в Воронеже в 2011 году. Уставный капитал — 43 млн руб. Выручка за 2022 год составила 98,4 млн руб. (на 7,5% больше, чем годом ранее), чистая прибыль — 13,2 млн руб. (рост к прошлому году —131,5%). Гендиректор — Татьяна Попова. Компания неоднократно исполняла госконтракты в регионе — в частности, на объектах здравоохранения.

Ранее сообщалось, что капремонт станет первым этапом обновления. В рамках следующего планируется приобретение современного мультимедийного оборудования для создания полноценной масштабной диорамы, рассказывал в апреле глава облцентра.

Мария Старикова