Нижегородское минэкологии признали потерпевшим по делу о краже песка

Канавинский райсуд Нижнего Новгорода продлил до 1 декабря арест сотрудникам администрации Волжского бассейна внутренних путей Сергею Булашову и Сергею Гуляеву, обвиненным в краже 448 тыс. т речного песка на 65 млн руб. Следствие полагает, что песок под видом донного грунта в 2021-2022 годах был продан знакомым предпринимателям обвиняемых из компаний «Бриз», «Кама», «Акванеруд» и ЗАО «СК "Ока"» в обход специальных экспертиз состава грунта. Потерпевшим по делу признали минэкологии Нижегородской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

По фабуле дела, фигуранты похитили песок, добытый при выравнивании глубин земснарядами на участке 870–907 км судового хода Волги. Следователь МВД на транспорте аргументировал ходатайство о продлении ареста тем, что обвиняемые могут скрыться, оказать давление на свидетелей и согласовать друг с другом позицию по уголовному делу. Представитель министерства —начальник сектора лицензирования и регулирования отношений недропользования Тимур Кочетков — сообщил следователям, что администрация Волжского бассейна должно было получить лицензию на право пользования недрами, чтобы продавать песок.

Адвокаты просили перевести подзащитных под домашний арест. Они заявили, что обвинение предъявлено безосновательно, поскольку федеральные нормативные акты разрешают администрации бассейнов расчищать судовой ход в соответствии с госзаданием. Согласно разъяснениям Росморречфлота, лицензию Минприроды на добычу полезных ископаемых для поддержания рельефа русла рек получать не требуется. Кроме того, средства от продажи песка поступили бюджетному учреждению. Однако суд поддержал позицию следствия и оставил обвиняемых в СИЗО.

Сергей Булашов и Сергей Гуляев не признали вину. Продление ареста адвокаты намерены обжаловать. Сергей Булашов заявил, что будет добиваться не только полного оправдания и прекращения уголовного дела, но и компенсаций за незаконное уголовное преследование и содержание его в следственном изоляторе.

Подробнее читайте в материале «Ъ» «Земснаряды начерпали на арест»

Владимир Зубарев