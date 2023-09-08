Управленцы Волжского бассейна не согласны с обвинением в краже песка

Нижегородский облсуд оставил под стражей сотрудников ФБУ «Администрация Волжского бассейна внутренних водных путей» Сергея Булашова и Сергея Гуляева, им было отказано в смягчении меры пресечения.

Сотрудников госучреждения обвинили в краже 448 тыс. т речного песка за счет его продажи под видом донного грунта с причинением более 65 млн руб. ущерба госбюджету. Они считают, что уголовное дело против них возбудили необоснованно, и хищений не было. По мнению защиты, продажа донного грунта с песком, намытым при расчистке фарватера Волги, была законной, а выручка администрации Волжского бассейна не может наносить ущерб Российской Федерации, поэтому государство никак не пострадало.

Подробнее в материале «Ъ» «Фарватер привел в СИЗО».

Иван Сергеев