Земснаряды начерпали на арест

В Нижнем Новгороде суд продлил арест до декабря сотрудникам администрации Волжского бассейна внутренних водных путей Сергею Булашову и Сергею Гуляеву. Их обвиняют в краже 448 тыс. т речного песка с его последующей продажей под видом донного грунта различным организациям. Адвокаты утверждают, что госучреждение вправе продавать грунт, добытый в ходе работ по расчистке речного фарватера, о чем свидетельствуют разъяснения Росморречфлота и судебная практика. Обвиняемые не признали вину и намерены добиваться полного оправдания и прекращения дела. Потерпевшей стороной признали Нижегородскую область в лице регионального министерства экологии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Администрация Волжского бассейна внутренних водных путей

Фото: УТ МВД России по ПФО Администрация Волжского бассейна внутренних водных путей

Фото: УТ МВД России по ПФО

Канавинский райсуд рассмотрел ходатайства следователя о продлении ареста заместителя руководителя ФБУ «Администрация Волжского бассейна внутренних водных путей» Сергея Булашова и начальника филиала-Нижегородского района водных путей и судоходства Сергея Гуляева. Как писал «Ъ-Приволжье», их обвинили в краже 448 тыс. т речного песка, проданного под видом донного грунта коммерческим организациям.

Ущерб от действий обвиняемых следствие оценило в 65 млн руб.

По версии следствия, в мае 2021 — ноябре 2022-го фигуранты похитили песок, добытый в ходе работ по выравниванию глубин земснарядами на участке 870–907 км судового хода Волги. Намывавшие песок машинисты земснарядов и другие сотрудники ФБУ, причастные к его добыче и перевозке, были не в курсе преступной схемы, полагает следствие. По его версии, похищенный песок обвиняемые незаконно продали знакомым предпринимателям из компаний «Акванеруд», «Бриз», «Кама» и ЗАО «СК "Ока"» в обход специальных экспертиз донного грунта. Оба управленца администрации Волжского бассейна были арестованы в начале августа.

Потерпевшим по уголовному делу следователь признал министерство экологии и природных ресурсов Нижегородской области.

Его представитель — начальник сектора лицензирования и регулирования отношений недропользования Тимур Кочетков — со ссылкой на нормативные акты по добыче полезных ископаемых сообщил полиции, что госучреждение должно было получить лицензию на право пользования недрами. Срок следствия по уголовному делу ввиду его сложности был продлен до четырех месяцев. Следователь МВД на транспорте попросил суд оставить обвиняемых под стражей. Свое ходатайство офицер полиции обосновал тем, что Сергей Булашов и Сергей Гуляев могут скрыться, оказать давление на свидетелей и очевидцев преступления, а также согласовать позицию друг с другом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Один из арестованных по делу о хищении песка

Фото: УТ МВД России по ПФО Один из арестованных по делу о хищении песка

Фото: УТ МВД России по ПФО

Их защитники настаивали, что оснований для ареста нет, а ходатайство следствия бездоказательно, как и обвинение в особо крупной краже песка. «Есть федеральные нормативные акты, согласно которым администрации бассейнов рек имеют право расчищать судовой ход в соответствии с государственным заданием. В соответствии с этими положениями они вправе реализовывать донный грунт юридическим и физическим лицам, доходы поступают в бюджет ФБУ. Где именно здесь кража?» — сказал адвокат Андрей Малышев.

По его ходатайству к материалам дела были приобщены официальные разъяснения Росморречфлота, согласно которым администрациям бассейнов не требуется получать лицензию Минприроды на добычу полезных ископаемых: она не нужна при проведении дноуглубительных работ для поддержания рельефа русла, которые предписаны государственным заданием. Кроме того, аналогичные споры в арбитражных судах транспортные прокуратуры проигрывают, добавил адвокат Малышев, сославшись на судебную практику.

Его коллега — защитник Георгий Курашвили — добавил, что намытый при расчистке фарватера Волги донный грунт с песком официально продавался администрацией Волжского бассейна, объявления о торгах загодя публиковались, и претензий по поводу проводимых сделок ни у кого не было.

Адвокат полагает, что состав преступления с признаками кражи в принципе отсутствует в обычной хозяйственной деятельности бассейновой администрации. «Ущерба государству нет! Бюджетное учреждение продавало песок, и деньги от его реализации поступали обратно в бюджетное учреждение, которое и по своему уставу, и по кодексу внутреннего водного транспорта имеет право использовать его для своих целей»,— сообщил на судебном заседании защитник.

Считая, что дело было возбуждено необоснованно, адвокаты попросили освободить Сергея Булашова и Сергея Гуляева, избрав им домашний арест до завершения полицейского расследования. В администрации Волжского бассейна также посчитали, что их сотрудников арестовали зря, а их отсутствие на работе сильно осложняет выполнение госзаданий по поддержанию безопасных условий судоходства на Волге и других реках. Однако судья согласился с позицией следствия и продлил обоим обвиняемым срок ареста до 1 декабря.

Предъявленное обвинение арестованные назвали незаконным. «Не может быть и речи о том, что я куда-то скроюсь, потому что считаю себя правым. Когда все это выяснится, кто-то станет виновным в том, что происходит эта вопиющая несправедливость. Я буду добиваться компенсаций за содержание в СИЗО»,— сообщил Сергей Булашов. Решение суда о продлении ареста управленцев ФБУ их коллеги и родственники назвали «позором», а защитники пообещали его обжаловать.

Роман Рыскаль, Нижний Новгород