Руки в баки

Биржевая стоимость топлива после введения запрета на экспорт бензина и дизтоплива вернулась к росту. Так, Аи-92 и Аи-95 подорожали на 2% и 1,3%, но все еще находятся на уровнях конца весны — начала лета. В ряде регионов сохраняется возникший в первые недели сентября дефицит топлива. Участники рынка и эксперты связывают коррекцию цен с ростом спроса на подешевевший товар и ожиданием скорого снятия запрета на экспорт, который, по мнению нефтяников, не может продлиться долго без ущерба для нефтепереработки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Стоимость топлива в России падала сильно, но недолго, а полностью ликвидировать дефицит до сих пор не удалось

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Стоимость топлива в России падала сильно, но недолго, а полностью ликвидировать дефицит до сих пор не удалось

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

После резкого снижения на прошлой неделе из-за запрета экспорта биржевые цены на топливо вернулись к росту. По данным СПбМТСБ, 26 сентября бензины Аи-92 и Аи-95 в европейской части РФ подорожали на 2,06% и 1,27%, до 56,6 тыс. руб. и 58,8 тыс. руб. за тонну соответственно. Стоимость дизтоплива выросла на 1,17%, до 61,5 тыс. руб. за тонну.

Временный запрет на экспорт топлива был введен 21 сентября. Он не распространяется на поставки по межправсоглашениям, в Абхазию, Южную Осетию, страны ЕАЭС, а впоследствии из-под него были выведены судовое топливо, газойли и средние дистилляты.

В течение прошлой недели на фоне дискуссии о мерах стабилизации цен на топливо на внутреннем рынке, которые в сентябре достигали исторических максимумов, стоимость бензинов Аи-92 и Аи-95 упала на 21%.

Собеседники “Ъ” объясняют перелом тенденции увеличившимся спросом на подешевевшее топливо и ожиданиями скорого снятия экспортных ограничений. Согласно планам правительства, ограничения позволят насытить рынок топливом и пресечь схемы серого экспорта, однако большинство собеседников “Ъ” считают, что мера будет носить кратковременный характер, иначе нефтекомпаниям придется снижать нефтепереработку, а вслед за этим и выпуск топлива (см. “Ъ” от 21 сентября).

«Мы рассчитываем на то, что рынок эффект почувствует достаточно быстро, но далее это будет зависеть от насыщения рынка и от результатов»,— пояснял первый замглавы Минэнерго Павел Сорокин.

По словам вице-президента Российского топливного союза Рината Фаттахова, на бирже произошел «ожидаемый отскок цен на бензин и дизтопливо после самого масштабного падения за всю историю торгов».

Причиной роста котировок стал отложенный спрос, которому также способствовало исключение из-под запрета на экспорт ряда нефтепродуктов, полагает он.

Эксперт считает, что предпосылок для дальнейшего подорожания бензина и дизтоплива даже в условиях ограничений пока нет: «На бирже достаточно предложения, а серый экспорт перекрыт». Господин Фаттахов отмечает, что в ближайшее время начнется снижение спроса на дизтопливо в связи с окончанием посевной, при этом аграрии сейчас обеспечены топливом.

Основной причиной подорожания топлива на бирже, считает эксперт по топливному рынку Михаил Турукалов, стало возобновление спроса после запрета экспорта, чему способствовал ряд исключений из эмбарго. Кроме того, по его словам, участники рынка считают, что оно будет носить кратковременный характер.

На фоне роста экспорта нефтепродуктов и проблем с логистикой, которые привели к увеличению сроков доставки топлива, ряд регионов жаловался на его нехватку, в том числе на АЗС. Из-за роста оптовых цен на бензин и дизтопливо операторы розничных сетей стали нести значительные убытки.

Сейчас в одних сетях АЗС и регионах ситуация нормализовалась, но в других все еще наблюдается дефицит.

Так, в «Башнефти» заверили “Ъ”, что ее розничная сеть работает в штатном режиме: «Краткосрочные перерывы в работе некоторых АЗС обусловлены кратным ростом клиентского потока и, как следствие, быстрой реализацией топлива». Рост объема реализации на АЗС «Башнефти» связан также «с прекращением работы других розничных операторов либо продажей ими топлива по завышенным ценам», говорят в компании.

«Точно могу сказать, что в Дагестане ситуация пока стабильная,— заверяет президент Ассоциации АЗС Дагестана Юсуп Чарабураев, оговариваясь, что эффект запрета экспорта еще предстоит оценить.— Рубеж летнего, тяжелого сезона мы прошли. Владельцы АЗС в Дагестане даже в такой тяжелой ситуации с высокими ценами на топливо и дефицитом в туристический сезон справились со всеми проблемами и стабильно держали топливо на АЗС».

Как сообщили “Ъ” представители двух крупнейших сетей АЗС Крыма, полуостров столкнулся с дефицитом топлива после ударов Украины по Керченскому мосту, но сейчас ситуация «нормализовалась». Крымские нефтетрейдеры ожидают, что введение запрета на экспорт поможет насытить отечественный рынок бензином и дизтопливом, а также снизить на них цены.

В то же время о дефиците топлива на АЗС “Ъ” сообщили в сети «Башкирские нефтепродукты» (BNP), представленной в Челябинской и Свердловской областях. Проблема сохраняется в течение трех недель, говорят там, сейчас приостановлена розничная продажа топлива, но АЗС сети продолжают обслуживать юридических лиц в рамках госконтрактов.

Дмитрий Козлов; Булат Баширов, Уфа; Юлия Рыбина, Махачкала; Александр Дремлюгин, Симферополь; Михаил Бычков, Челябинск