Минкульт отозвал прокатное удостоверение у фильма «Айта»

Министерство культуры отозвало прокатное удостоверение у драмы «Айта» якутского режиссера Степана Бурнашева «в соответствии с приказом от 25.09.2023 №2734», следует из соответствующего реестра на сайте ведомства. Первым на это обратили внимание «Ведомости».

По сюжету фильма дочь охотничьего инспектора Айта пытается покончить с собой, после чего мать находит у нее в кармане записку со словами «Афоня, я тебя ненавижу». Так в поселке зовут русского полицейского, который накануне подвозил Айту до дома. Позднее выясняется, что речь шла о якутском школьнике из соседнего поселка. Степан Бурнашев заявил, что стремился показать, «к чему может привести разобщенность народов».

Минкульт выдал прокатное удостоверение фильму «Айта» в феврале 2022 года. Фильм получил рейтинг 16+. В марте 2023 года картина вышла в российский прокат и собрала 26,4 млн руб., став самым кассовым якутским фильмом. На кинофестивале авторского кино «Зимний» «Айта» завоевала две награды — за лучшую режиссуру и лучшую мужскую роль (награду получил Иннокентий Луковецев).

В сентябре Роскомнадзор потребовал от российских видеосервисов удалить «Айту», поскольку ведомство обнаружило в ней проявления национализма. А фильм «Кандидат» Дмитрия Шадрина не получил прокатного удостоверения от Минкульта в связи с пропагандой ЛГБТ. В ответ глава Якутии Айсен Николаев вступился за режиссеров Степана Бурнашева и Дмитрия Шадрина и заявил, что они не могли снять кино о национализме и нетрадиционных ценностях.

Подробнее в тексте «Ъ» «Роскомнадзор посмотрел "Айту"».

Юлия Юрасова