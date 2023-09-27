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Коммерсантъ FM
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Над Брянском сбили беспилотник с американской взрывчаткой

Сбитый вечером 26 сентября ракетой из зенитно-ракетного комплекса «Панцирь-С1» над Брянском украинский беспилотник самолетного типа «Бобер» имел не только штатный кумулятивный заряд КЗ-6, предназначенный для пробития бетонных сооружений и обладающий мощностью около 2 кг в тротиловом эквиваленте, но и дополнительную взрывчатку. По информации источников «Ъ» в правоохранительных органах, БПЛА, неплохо сохранившийся после ракетного обстрела, бойцы Росгвардии обнаружили в лесном массиве в Фокинском районе города.

Зенитно-ракетный комплекс «Панцирь-С1»

Зенитно-ракетный комплекс «Панцирь-С1»

Фото: Евгений Логунов, Коммерсантъ

Зенитно-ракетный комплекс «Панцирь-С1»

Фото: Евгений Логунов, Коммерсантъ

Осмотр дрона показал, что помимо КЗ-6 он был заряжен двумя брикетами взрывчатого вещества С-4 американского производства общей массой 1 кг. Повреждений и пострадавших в результате отражения атаки беспилотника нет.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз также сообщал вчера утром об еще одном сбитом беспилотнике на подлете к Брянску. Пострадавших и разрушений не было.

Брянская область регулярно подвергается обстрелам и атакам беспилотников со стороны Украины. В начале сентября БПЛА с взрывчаткой производства США уже атаковали регион.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Сергей Толмачев, Воронеж

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