Украинские дроны вооружили американским пластитом

Следственным комитетом, расследующим атаки беспилотников на территорию России, установлено, что ударные дроны заряжаются взрывчаткой С-4, выпускаемой в США. Обычно при падении беспилотников, сбитых ПВО, она срабатывает, но в Брянской области росгвардейцам удалось обнаружить 300 г пластичной взрывчатки, которую нес БПЛА.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сотрудники полиции на месте падения беспилотника в районе Карамышевской набережной в Москве (август 2023 года)

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Сотрудники полиции на месте падения беспилотника в районе Карамышевской набережной в Москве (август 2023 года)

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

В ночь на вторник были отбиты новые атаки украинских дронов в Белгородской, Брянской, Калужской, Московской и Тверской областях. БПЛА подавлялись средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) или уничтожались огнем из зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь» С1.

В Конаковском районе (Тверская область) ударный дрон пытался атаковать склад ОАО «Редкинский опытный завод», производящего химическую продукцию для предприятий авиационной, космической и иной промышленности.

Однако после подавления средствами РЭБ беспилотник рухнул на территорию, арендуемую у предприятия ООО «Инжинерно-смазочная компания "Миском"». В результате взрыва была повреждена пустая цистерна, пожара и утечки токсичных веществ не зафиксировано. Обломки корпуса и микросхемы, найденные на месте происшествия, отправлены на экспертизу.

В небе над подмосковной Истрой дрон самолетного типа, очевидно направлявшийся к столице, был подбит из комплекса «Панцирь». Его обломки рухнули на СНТ «Высоковольтник». В результате загорелся гараж, но пожар был потушен спасателями МЧС.

Еще один БПЛА был уничтожен силами ПВО в районе поселка Мятлево Износковского района Калужской области. Из-за сильных разрушений цели удалось установить только, что это был беспилотник самолетного типа, летевший со стороны Украины.

Дроны, атаковавшие цели в Белгородской и Брянской областях, были подавлены средствами РЭБ. Особый интерес у СКР и спецслужб вызвал БПЛА, пытавшийся атаковать ТЭЦ в городе Клинцы Брянской области, находящемся в 50 км от границы с Украиной. До цели он не долетел, зацепившись за ветви высокого дерева.

Осматривая обломки дрона в Брянской области, сотрудники ОМОНа Росгвардии обнаружили, что боевая часть беспилотника состояла из мощного заряда на основе взрывчатки С-4 производства США.

Собрать удалось около 300 г пластичной взрывчатки, которая после экспертизы будет уничтожена взрывотехниками, а к уголовному делу о теракте (ст. 205 УК), скорее всего, будет приобщен акт об использовании американского вооружения против мирных объектов в РФ.

Николай Сергеев