Windows 11 получила крупнейшее обновление с функциями ИИ

Американская корпорация Microsoft выпустила новую сборку Windows 11, в которой добавила ряд новых функций, в том числе ИИ-инструмент Copilot. Это крупнейшее обновление операционной системы с момента выхода, ранее многие из новых функций были доступны только тестировщикам из программы Insider.

Пользователи Windows теперь могут использовать ИИ-помощник Copilot, который поможет тезисно пересказать статью из интернета, сгенерировать письмо для электронной почты, а также включить Bluetooth-соединение или «темную» тему. ИИ-инструмент будет доступен на правой боковой панели, для его включения нужно нажать комбинацию Win + C. Он будет работать и отображаться одновременно с другими приложениями.

Новый функции ИИ получило и приложение Paint — теперь в нем можно генерировать картинки по текстовому описанию, также в приложении появилась поддержка слоев и прозрачности. «Ножницы» теперь могут делать не только статичные снимки, но и захватывать видео и аудио. С помощью сочетания клавиш Win+Shift+R приложение автоматически переключится в режим записи видео с экрана. Также в «Ножницах» теперь можно скопировать текст с картинки.

В проводнике теперь по-новому визуализируются рекомендуемые файлы, также обновлен дизайн разделов «Избранное» и «Недавнее» и добавлено управление RGB-подсветкой. В меню «Пуск» появились ссылки на рекомендованные сайты, также была добавлена поддержка архивов RAR, 7-Zip, tar и gz.

Евгений Федуненко