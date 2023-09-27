Госдума отрегулирует посуточную сдачу жилья

Правительство разработало пакет поправок, который регулирует посуточную аренду жилья. Законопроект появился в базе Госдумы. Он разрешит гражданам сдавать квартиры на короткие сроки при соблюдении прав соседей и правил пользования жильем.

Поправки предлагают указать, что собственник вправе сдавать квартиру по договору найма, в том числе на короткий срок, при соблюдении двух условий. Первое условие — «соблюдения прав и законных интересов соседей». Второе — «соблюдение правил пользования жилыми помещениями, а также правил содержания общего имущества».

Минстрой разработал этот документ после решения Конституционного суда. Как ранее писали «Известия», речь идет про дело жителя Пскова, которому суды запретили сдавать свое жилье посуточно после жалоб соседей. Суд постановил, что краткосрочная аренда не запрещена законом, но указал, что этот вопрос требует дополнительного законодательного регулирования.

Статус краткосрочной аренды жилья был не определен с 2019 года, когда в многоквартирных домах запретили размещать хостелы и мини-гостиницы. С этого года для того, чтобы открыть мини-отель или хостел в многоэтажке нужно было перевести помещение в нежилой фонд, оборудовать его системами звукоизоляции номеров, средствами противопожарной безопасности, охранной сигнализацией и сейфами.

Как будет регулироваться сдача квартиры на короткий срок — в материале «Посуточная аренда потребовала правил».

Анастасия Ларина