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Минздрав: заболеваемость гриппом и ОРВИ превысила эпидпороги в 35 городах РФ

Заболеваемость гриппом и ОРВИ превысила эпидемические пороги на 20% в 35 городах России. Об этом завил главный внештатный специалист Минздрава по инфекционным болезням Владимир Чуланов.

Он уточнил, что обычно эпидемический сезон начинается в октябре, но рост заболеваемости респираторными инфекциями отмечается уже сейчас. За неделю по всей стране зафиксировали более 1,2 млн случаев ОРВИ, но «доля вирусов гриппа сейчас незначительная», заверил господин Чуланов.

«С начала сентября в нашей стране проводится кампания по вакцинации населения против гриппа. Поэтому людям, которые еще не успели вакцинироваться рекомендуется сделать это в ближайшее время»,— добавил он (цитата по «Интерфаксу»).

Как показал опрос «Росгосстраха» и центра «Зарплата.ру», две трети работающих россиян не оформляют больничный при простуде. Каждый четвертый продолжает ходить на работу с признаками недомогания. А из тех, кто все же пользуется законным правом отлежаться, четверть в случае необходимости подключаются к выполнению рабочих задач.

Подробности — в материале «Ъ» «Труд делает здоровым».

Лаура Кеффер

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