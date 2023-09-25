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Коммерсантъ FM
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Труд делает здоровым

Две трети россиян предпочитают не брать больничный при простуде

Две трети работающих россиян, опрошенных «Росгосстрахом» и исследовательским центром «Зарплаты.ру», не оформляют больничный при простуде. Каждый четвертый продолжает ходить на работу с признаками недомогания. А из тех, кто все же пользуется законным правом отлежаться, четверть в случае необходимости подключаются к выполнению рабочих задач. Респонденты заявляют, что больничный невыгоден финансово и что в нем зачастую нет смысла, так как все равно приходится работать, а некоторые уверены, что их некем заменить. При этом 50% работодателей при любых признаках болезни рекомендуют сотрудникам оформлять больничный. По мнению экспертов, отношение к сезонным вспышкам простудных заболеваний после пандемии коронавируса стало более ответственным.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

66% работающих россиян предпочитают не брать больничный: каждый третий предпочитает отлежаться один-два дня дома, после чего возвращается на работу, каждый четвертый (24%) продолжает ходить на работу больным, а 9% переходят на удаленный режим. «Дистант» при болезни наиболее распространен среди сотрудников финансовой сферы, маркетологов, топ-менеджеров и IT-специалистов. Берут больничный лишь 34%, причем четверть из них по необходимости все же подключаются к выполнению рабочих задач. Так или иначе, за последний год 49% опрошенных брали больничный один раз, еще 41% — дважды, а 10% — трижды и более. 60% респондентов обычно проводят на больничном пять-десять дней, 28% — три-пять дней, а 12% — более 10 дней. Таковы данные сентябрьского опроса страховой компании «Росгосстрах» и исследовательского центра «Зарплаты.ру», в котором приняли участие 2,45 тыс. респондентов во всех федеральных округах РФ. Авторы отмечают, что по сравнению с прошлым годом доля тех, кто не берет больничный, выросла на 7%.

Отказ от оформления больничного россияне чаще всего мотивируют тем, что пары дней дома достаточно для выздоровления (так считают 46% против 39% в 2022 году). Еще 20% полагают, что брать больничный невыгодно финансово (в 2022 году так считали 17%); 19% говорят, что на работе их некому заменить (против 17% в 2022 году), а 9% не видят смысла в больничном, так как все равно приходится работать (незаменимых по сравнению с 2022 годом стало на 10% меньше).

Половина респондентов (51%) заявляют, что в их компаниях при любом недомогании рекомендуется оформлять больничный; в 27% организаций при болезни просят уходить на удаленный режим работы, а в 6% — просто отлежаться дома. Еще 16% посетовали, что их работодатели в целом не особо приветствуют больничные.

Старший врач-терапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Олеся Савельева напоминает, что человек, который переносит простудное заболевание на ногах, рискует получить осложнения в виде пневмонии, бронхита, гайморита, отита или острого пиелонефрита. «Если заболевание инфекционное (ОРВИ, грипп, коронавирусная инфекция), то человек, даже если он переносит инфекцию легко и его иммунитет с ней справляется, является ее носителем и может заразить своих коллег, некоторые из них, особенно те, у кого имеются хронические заболевания, могут заболеть серьезно, с осложнениями»,— отмечает госпожа Савельева. Врач общей практики медтехкомпании «Доктор рядом» Екатерина Серебренникова добавляет, что люди, пренебрегающие домашним режимом во время болезни, восстанавливаются сложнее, болезнь может протекать у них дольше, они чаще сталкиваются с длительными состояниями утомляемости и снижением работоспособности. По мнению Ойсаны Махмудовой, терапевта телемедицинского сервиса «Доктис», на то, чтобы «отлежаться», нужно брать не менее трех дней — именно за это время становится понятно, справился ли иммунитет и организм с заболеванием быстро или уже требуются обращение к врачу и терапия. «Если в течение двух-трех дней не наступило облегчение, уже необходимо обращаться к врачу, чтобы врач провел осмотр, поставил диагноз и назначил лечение, чтобы исключить осложнения. В этом случае врач выдает человеку больничный и может его продлевать до выздоровления»,— продолжает госпожа Махмудова.

Екатерина Серебренникова подчеркивает, что более 50% работодателей рекомендуют своим сотрудникам не выходить на работу в случае признаков недомогания. Это, полагает она, говорит о том, что люди стали внимательнее относиться к самочувствию своему и окружающих, как минимум такая тенденция есть среди работодателей. «Такая позиция понятна: один сотрудник может "выключить" половину коллектива, что скажется на результатах работы компании»,— комментирует врач.

Отношение к сезонным вспышкам простудных заболеваний после пандемии коронавируса стало более серьезным, подтверждает руководитель практики агентства по подбору руководителей высшего звена «Магнум Хант» Елизавета Комолова. И управляющие звено, и рядовые сотрудники, по ее словам, против того, чтобы больной коллега приходил в офис и заражал всех вокруг, поэтому вопрос «отлежаться два-три дня без больничного», как правило, уже не стоит. «Может ли человек в эти дни действительно выспаться и отдохнуть от работы или вынужден продолжать работать, как в обычные дни, зависит от перечисленных в исследовании факторов: кто-то беспокоится, что подумают коллеги и начальник, кто-то сам не может отключиться от задач»,— говорит госпожа Комолова. Она отмечает, что в корпоративных культурах некоторых компаний встречается «искажение»: «Болеть (если речь идет о простуде) как бы не принято, некрасиво — "чем он так болен, что не может ответить на письмо?"» В этом вопросе важна роль руководителя — какие правила он задает в своем подразделении, в том числе собственным примером. Совсем иная ситуация складывается с более опасными заболеваниями, «когда случается что-то более серьезное, человек и по закону, и для себя берет больничный и переключается с работы на собственное здоровье», говорит Елизавета Комолова.

На пути формирования культуры малых больничных есть ряд барьеров, и часть из них «благонамеренные», говорит директор центра гуманитарных технологий и исследований «Социальная механика» Михаил Чураков. «У нас недостаточно сформирована культура личного здоровьесбережения. Поход на работу слегка больным мы считаем нормальным, долгом и немножко подвигом,— поясняет он.— Кроме того, сами работодатели не заинтересованы в малых больничных, ведь за первые три дня болезни платят они. Для работодателей, которые, собственно, и формируют документальную культуру, больничные привлекательны, только если работник имеет высокую заработную плату и болеет продолжительное время».

Наталья Костарнова

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