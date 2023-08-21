Газопровод под Невой отремонтируют за 1,4 млрд рублей

СПб ГКУ «Управление заказчика по строительству и капитальному ремонту объектов инженерно-энергетического комплекса» объявило конкурс на выполнение работ по реконструкции газопровода высокого давления от 1-й Восточной магистрали системы газоснабжения. Обновить предполагается, в том числе, дюкерный переход через Неву.

Как сообщается на сайте госзакупок, начальная (максимальная) цена контракта — 1,433 млрд рублей. Завершить работы необходимо не позднее середины ноября 2026 года.

Заявки на конкурс принимаются до 8 сентября 2023 года. Итоги конкурса подведут 13 сентября.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте