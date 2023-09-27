Неизвестный предпринял попытку поджога военкомата в Невском районе Петербурга

Злоумышленник утром 27 сентября пришел к военному комиссариату в Невском районе Санкт-Петербурга и попытался поджечь здание. На его фасаде нашли следы гари, передает телеканал 78.ru.

Повреждения на здании заметили очевидцы. Личность правонарушителя пока не установлена, задержать его также не удалось. В связи с происшествием к военкомату направились сотрудники экстренных служб и представители следственно-оперативной группы.

Ранее сообщалось, что в Калининском районе около здания военкомата был пойман подозрительный мужчина с горючей смесью.

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