Торговые сети выступили против легализации онлайн-продаж алкоголя

Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) не поддержала инициативу по легализации дистанционной торговли алкогольной продукцией. Об этом говорится в письме председателя президиума АКОРТ Игоря Караваева, направленном замглавы Минпромторга Виктору Евтухову вчера, 26 сентября, сообщает РБК.

Как считают в ассоциации, продажи алкоголя в интернете остаются «слабоконтролируемым и высокорискованным каналом реализации», а его легализация создает риски для потребителей. В АКОРТ считают, что легализация дистанционной торговли спиртным приведет к резкому росту числа сайтов, продающих эту продукцию онлайн. Однако эффективных механизмов блокировки продажи нелегального и контрафактного алкоголя в интернете пока нет, отмечает господин Караваев. За последние три года число таких интернет-сайтов выросло вдвое, и только в 2022 году Росалкогольрегулирование заблокировало 6,8 тыс. этих онлайн-ресурсов.

По мнению АКОРТ, продающееся в интернете спиртное вызывает интерес у потребителей из-за «преимуществ», возникающих за счет несоблюдения закона. В частности, это значительно более низкая цена, продажа несовершеннолетним, а также допуск к реализации алкоголя в нарушение федерального и регионального законодательства (время и место продажи, отсутствие федеральной специальной марки, отпуск без чека и т.д.). В письме АКОРТ отмечается, что при легализации дистанционной торговли алкоголем станет сложнее бороться с нелегальной продукцией в интернете, а также может вырасти количество отравлений алкоголем.

В пресс-службе Минпромторга заявили, что пока не получила обращение ассоциации.

В пресс-службе «Азбуки вкуса», которая входит в ассоциацию, сказали, что, напротив, поддерживают легализацию интернет-торговли алкоголем, поэтому компания не участвовала в составлении письма. О необходимости дать рынку «легальную альтернативу» сказали также в Ассоциации компаний интернет-торговли (в нее входят Ozon, «СберМаркет», Wildberries).

Законопроект об онлайн-торговле алкоголем подготовил глава комитета Совета федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас. В июне он отозвал инициативу после заключения Минфина. Тогда ведомство поддержало проект концептуально, но попросило обеспечить достаточный контроль за продажей алкоголя онлайн. «Ведомости» писали, что доработанный проект закона внесут в Госдуму в осеннюю сессию.

Подробности — в материале «Ъ FM» «Алкоголь готовят к дистанции».

Лаура Кеффер