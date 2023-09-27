В Приморье учреждена медаль «За содействие СВО»

Законодательное собрание Приморского края сегодня, 27 сентября, внесло изменение в краевой закон о наградах, учредив медаль «За содействие специальной военной операции».

«Медалью "За содействие специальной военной операции" будут награждаться граждане РФ, внесшие значительный вклад на территории Приморского края в обеспечение материальными средствами участников специальной военной операции»,— сообщила пресс-служба парламента региона.

Награжденным медалью полагается единовременная выплата в размере 30 тыс. руб. Сама медаль будет вручаться «в комплекте с лацканным значком и футляром к ним».

В декабре прошлого года заксобрание края учредило награду «Герой Приморья». Знак особого отличия будет присваиваться военнослужащим из этого региона, отличившимся в ходе специальной военной операции на Украине. Помимо соответствующего знака отличия награжденным полагается денежная премия в размере 1 млн руб.

Губернатор Олег Кожемяко присвоил первые звания Герой Приморского края двум участникам СВО в марте текущего года. Один из них погиб, другой пропал без вести. «Командир роты морской пехоты 155-й гвардейской отдельной бригады Тихоокеанского флота Мурад Магомедов, выполнив боевую задачу по блокировке и уничтожению подразделений, огневых средств и техники врага, получил смертельное ранение. Летчик Евгений Осипов во время боевого вылета успешно выполнил задачу, но был сбит и до сих пор числится пропавшим без вести»,— говорилось в сообщении пресс-службы правительства Приморья.

Алексей Чернышев, Владивосток