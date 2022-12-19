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Коммерсантъ FM
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Приморский край учредил награду для участников спецоперации на Украине

Новую награду «Герой Приморья» учредили на заседании законодательного собрания Приморского края сегодня, 19 декабря. Знак особого отличия будет присваиваться военнослужащим из этого региона, отличившимся в ходе специальной военной операции на Украине. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор края Олег Кожемяко.

Олег Кожемяко

Олег Кожемяко

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Олег Кожемяко

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Вместе с наградой герои получат 1 млн руб. Уверен, такое признание и поощрение со стороны родного края станет хорошей мерой поддержки отличившихся бойцов. Они этого заслуживают»,— отметил глава региона.

Также, по его словам, депутаты внесли несколько изменений в региональные законы для поддержки участников военного конфликта на Украине и членов их семей. Так, в перечень граждан, кто сможет получать бесплатную юридическую помощь для представления своих интересов в судах, включены члены семей военнослужащих, мобилизованных и добровольцев, погибших или признанных пропавшими без вести. Помимо этого члены семей участников СВО, получающих профобразование, будут обеспечены питанием за счет краевого бюджета. Такая же мера поддержки предусмотрена и для детей военнослужащих, погибших, пропавших без вести или ставших инвалидами в ходе военной операции.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Эрнест Филипповский, Хабаровск

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

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