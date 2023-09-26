Рогов сообщил о наступлении четырех рот ВСУ и бронетехники у Работино

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов вечером 26 сентября сообщил о резком обострении ситуации на участке Работино-Вербовое. По его словам, после массированной артподготовки в атаку брошены четыре роты ВСУ при поддержке большого числа бронетехники.

Численность роты в ВСУ — от 80 до 200 военнослужащих.

«По состоянию на полчаса назад враг бросил в атаку большое количество бронетехники, а также несколько групп боевиков в количестве до четырех рот»,— говорится в сообщении господина Рогова в Telegram-канале (публикация была сделана в 20:42 мск). Завязались тяжелые и ожесточенные бои, отмечается в публикации.

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