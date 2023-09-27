ГУП «ТЭК СПб» создает мобильный резерв

ГУП «ТЭК СПб» нарастило парк передвижных блок-модульных котельных (ПБМК) до 26 штук: меньше чем за год было приобретено в два раза больше установок, чем за последние 14 лет. На закупку 18 установок было потрачено 774 млн рублей. По словам властей, такие котельные необходимы на случай нештатных ситуаций в отопительный сезон. Эксперты замечают, что резкая закупка оборудования связана с увеличением инвестиционной программы, а также с проведением масштабной кампании по замене стационарных котельных на экологичное топливо, где блок-модули используются как резерв.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

ГУП «ТЭК СПб» закупило 18 ПБМК и нарастило таким образом парк до 26 установок. Поставщиком новых блок-модулей выступили ООО «Северная компания» (десять установок) и ООО «Энергоформ» (восемь установок). Соответствующие конкурсы на приобретение, согласно информации на портале госзакупок, были проведены в 2022 году. По первому конкурсу на поставку десяти блок-модулей был составлен договор на сумму 430 млн рублей, по второму конкурсу на поставку восьми установок — на 344 млн рублей.

Первые ПБМК закупались в 2009 году, пояснили «Ъ-СПб» в аппарате вице-губернатора Сергея Дрегваля. На вопрос о причинах большого объема закупки «Ъ-СПб» пояснили, что это плановая мера, которая позволит обеспечить бесперебойным теплоснабжением большее количество объектов. «Также они используются как резерв в рамках проекта по переводу 22 котельных ТЭК на газ и электрокотлы. Сейчас такие котельные стоят на пяти источниках для обеспечения горячего водоснабжения потребителям на время реконструкции»,— уточнили в аппарате вице-губернатора Петербурга.

Как рассказали «Ъ-СПб» на предприятии, мощность мобильных котельных — 2,5 МВт. В них установлены баки запаса холодной воды, позволяющие установке работать автономно, без подключения к водопроводной сети и источнику питания. Каждая котельная может обеспечить теплоснабжением около 2 тыс. человек. Развертывание котельной занимает от 1,5 часа. Конструкция блок-модулей утеплена, поэтому их можно задействовать как на время непродолжительных ремонтных работ, так и на период реконструкции. Так, в период 2021–2022 годов мобильная котельная дежурила у корпуса «Ленэкспо», в котором располагался временный госпиталь для людей, заболевших ковидом.

По словам гендиректора агентства «Infoline-Аналитика» Михаила Бурмистрова, финансовое состояние компании позволяет приобретать такие установки. «Увеличение инвестиционной программы и появление у ГУП "ТЭК СПб" средств позволили реализовать этот проект по закупке, который улучшит надежность теплоснабжения. Расширение парка также связано с реализацией масштабной программы перевооружения части действующего котельного парка на экологически чистые виды топлива»,— подчеркивает эксперт.

Сейчас в шести районах города проходит реконструкция 22 котельных. Общий объем инвестиций на эти цели за год составляет 800 млн рублей (см. «Ъ-СПб» от 08.02.2023). В целом сумма инвестиций в теплоэнергетическую инфраструктуру в 2023 году увеличились почти на четверть по сравнению с прошлым годом, до 15,7 млрд рублей. Ранее эксперты комментировали «Ъ-СПб», что предприятие «нажимает» на реконструкцию инфраструктуры в преддверии приватизации (см. «Ъ-СПб» от 17.02.2023).

«Закупка ПБМК имеет долгосрочный пролонгированный эффект. Она является следствием реализуемой энергетиками стратегии по оздоровлению имеющихся ресурсов для бесперебойного обеспечения потребителей и будет гарантировать в будущем наличие таких установок у городских служб»,— указывает директор экспертной группы Veta Дмитрий Жарский.

В ГУП «ТЭК СПб» обращают внимание, что предприятие единственное в городе, кто закупает эти установки. Кроме того, организация не раз давала в пользование блок-модули другим предприятиям.

Алла Михеенко