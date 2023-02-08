«ТЭК» опробует электрокотлы

ГУП «ТЭК СПб» реконструирует в течение 2023 года 22 котельные в шести районах Санкт-Петербурга, а также в Гатчинском районе Ленобласти. Общий объем инвестиций за год составит 800 млн рублей, это на 11% меньше, чем когда предприятие модернизировало пять котельных. Власти сообщали, что по итогам модернизации в этом году будет закрыта последняя «грязная» котельная. Из новшеств ГУП анонсировал апробацию электрокотлов, что, по мнению экспертов, связано с удешевлением процесса установки и эксплуатации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В 2023 году ГУП «ТЭК» переведет 22 котельные на экологические виды топлива. В частности, помимо газовых установок и уличных газовых термоблоков, предприятие впервые установит электрические котлы.

«Планируется приобрести электрокотлы для семи котельных, а также три уличных газовых термоблока. В ходе модернизации еще 11 котельных будет переведено на газ в рамках газификации. Одну котельную, на Петергофском шоссе, ждет закрытие — ее абонентов переключат на тепловые сети другой ресурсоснабжающей организации»,— пояснили в пресс-службе предприятия.

В ГУПе уточнили, что в общей сложности на модернизацию в этом году будет направлено 800 млн рублей. Перевооружение затронет котельные, расположенные в Приморском, Курортном, Выборгском, Красносельском, Пушкинском, Колпинском районах Петербурга, а также Гатчинском районе Ленобласти.

Переход на экологичные виды топлива предприятие начало в 2022 году. Тогда было модернизировано пять крупных котельных: из них три газифицировали, а оборудование последних в городе двух мазутных котельных перевели на уличные газовые термоблоки.

«В прошлом году вложения составили около 900 млн рублей. Средства пошли на перевод на экологичные виды топлива пяти котельных, из которых две самые крупные в городе: 4-я Кировская котельная на Двинской, 14, корп. 2а (газификация составила 659 млн рублей) и 6-я Красносельская котельная на улице Политрука Пасечника, 16, корп. 4А (газификация составила 133,5 млн рублей)»,— пояснили в пресс-службе. Все это собственные средства предприятия.

По словам Дмитрия Маркова, начальника отдела торговых операций ООО «ПТЦ», автора стратегий автоследования, использование электрокотлов экономически обосновано. «Электрические котлы отличаются повышенной безопасностью и легкостью в эксплуатации (не требуют чистки, оснащены автоматикой), умеренной ценой, экологичны (не выделяют дыма и угарного газа). Газовые котлы стоят дороже и устанавливать их сложнее и затратнее, чем электрокотлы. При этом в эксплуатации газовые котлы более экономичны при наличии подведенной газовой магистрали»,— пояснил господин Марков.

«Теплоснабжение городских объектов осуществляют почти 900 источников, включая ТЭЦ. Из них горячее водоснабжение и отопление для социальных объектов и многоквартирных жилых домов поставляют 702 котельные: 273 котельные находятся в ведении ГУП "ТЭК СПб", 257 — ООО "Петербургтеплоэнерго", 47 — ООО "Теплоэнерго", остальные относятся к прочим теплоснабжающим организациям — ведомственные котельные»,— пояснили в комитете.

Алла Михеенко