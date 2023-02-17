ГУП «ТЭК СПб» нажимает на изношенные сети

ГУП «ТЭК СПб» в текущем году направляет 15,7 млрд рублей в теплоэнергетическую инфраструктуру Санкт-Петербурга. На эти средства планируется заменить 161,7 км трубопроводов по всему городу. Эксперты предполагают, что резкое увеличение финансирования инвестпрограммы предприятия обусловлено тем, что город стремится исправить все прежние ошибки и подвести ГУП к приватизации, которая намечена на следующий год, без «подвисших» проектов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран ГУП «ТЭК СПб» в текущем году направляет 15,7 млрд рублей в теплоэнергетическую инфраструктуру Санкт-Петербурга

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ ГУП «ТЭК СПб» в текущем году направляет 15,7 млрд рублей в теплоэнергетическую инфраструктуру Санкт-Петербурга

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Сумма инвестиций по сравнению с прошлым годом выросла почти на четверть. Из этих средств 11,8 млрд рублей — собственные, а 3,9 млрд поступят из бюджета города. В пресс-службе ГУП «ТЭК СПб» напомнили, что в 2022 году на замену труб было направлено 11,8 млрд рублей (8,7 млрд — собственных, а 3,1 млрд — из региональной казны). «Рекордный объем инвестиций в теплоэнергетическую инфраструктуру в 2023 году в размере 15,7 млрд рублей — результат эффективной работы производственного и финансового блоков по итогам предыдущего года. В связи с этим удалось перенаправить дополнительные средства на реконструкцию тепловых сетей, котельных и тепловых пунктов. Благодаря этому в текущем году увеличится объем реконструкции тепловых сетей: к замене планируется 161,7 км трубопроводов по всему городу»,— прокомментировали в пресс-службе.

Лидером по замене сетей станет Приморский район: здесь предприятие смонтирует 36,4 км новых трубопроводов, выработавших свой срок. Также в топ-5 районов по объемам работ входят следующие: Невский — 14 км сетей, Колпинский — 19,7 км, Пушкинский — 19,9 км, Выборгский — 9,26 км сетей. Также продолжится работа по модернизации 22 котельных (см. «Ъ-СПб» от 08.02.2023), часть из них будет переведена на газ, на семи котельных внедрят электрические котлы.

В комитете по энергетике и инженерному обеспечению сообщили, что ТЭК обеспечивает теплоснабжающей инфраструктурой полгорода. Остальные предприятия также утвердили инвестпрограммы на текущий год. Например, ООО «Петербургтеплоэнерго» в 2023 году предусматривает реконструкцию 5,8 км сетей в Петродворцовом, Центральном, Адмиралтейском, Петроградском и Курортном районах. ООО «Теплоэнерго» продолжит строительство тепловых сетей в поселке Шушары и на проспекте Ветеранов. АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» занимается прокладкой трубопровода распределительной сети «Кораблестроителей» в Василеостровском районе.

По оценке Дмитрия Маркова, начальника отдела торговых операций ООО «ПТЦ», доля трубопроводов, прослуживших более нормативного срока в 25 лет по Петербургу, составляет свыше 35%. «ТЭК стремится повысить надежность тепловых сетей, снизить количество сбоев и аварий. Рост инвестиций вызван несколькими причинами. Ряд трубопроводов выработал свой срок эксплуатации и требует замены или реконструкции. Также требуется строительство новых сетей для возводимых многоквартирных домов. Доля присутствия ГУП "ТЭК" в Санкт-Петербурге составляет 48% на рынке тепловой энергии»,— говорит аналитик.

Управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский обращает внимание, что проблема изношенности теплосетей в Петербурге, равно как и в любом городе-миллионнике, носит регулярный характер. Однако ГУП в последние несколько лет активно занимается вопросами реконструкции и ремонта сетей и приходящихся на организацию объектов инфраструктуры: по открытым данным известно, что на текущий момент реконструкции подвержено около 30 объектов (это более миллиона жителей).

«Если учесть, что по плану Смольного приватизация ГУПа намечена на 2024 год, то рекордное увеличение инвестиционной программы на модернизацию сетей и ремонты оправдано одной стратегической целью: исправить все прежние ошибки (из-за которых переносились, в том числе, сроки приватизации самого предприятия) как можно эффективнее и подвести предприятие к 2024 году готовым к приватизации без подвисших проектов. Иными словами, увеличение инвестирования проектов по модернизации сетей требуется для грамотного вложения средств в текущее развитие предприятия с целью впоследствии увеличить его стоимость перед приватизацией, а учитывая высокий процент износа сетей и текущие проекты по прокладке новых коммуникаций, такие вложения более чем оправданны и необходимы»,— подытожил господин Жарский.

Алла Михеенко