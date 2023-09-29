Чтобы было как раньше

Миша Коншин с мамой, папой и старшим братом живет в Старом Осколе Белгородской области. У мальчика тяжелейшее заболевание — остеосаркома, рак правой плечевой кости. Миша уже прошел несколько курсов химиотерапии, которые ему помогли. Теперь медики собираются удалить опухоль и установить эндопротез, чтобы сохранить ребенку руку. Операцию сделают бесплатно, но дорогой эндопротез под госквоту не подпадает. А в семье Коншиных таких денег — больше 3,6 млн руб.— нет и быть не может.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Жить как раньше для Миши — это значит без боли, докторов, бесконечных химий, но с велосипедом и футбольным мячом

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ Жить как раньше для Миши — это значит без боли, докторов, бесконечных химий, но с велосипедом и футбольным мячом

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ

Больше всего на свете Миша любит панд. Когда входишь в его комнату, кажется, что попал в фан-клуб этих зверей. Книги о пандах, мягкие игрушки, даже костюмы панды. На планшете крутятся мультики и фильмы про этих симпатичных медведей.

А на вопрос о главной мечте Миша не отвечает. Смущенно улыбается и молчит. Впрочем, один раз он сказал родителям: «Мечтаю, чтобы все было как раньше». Это значит без боли, докторов, изматывающего лечения, но с велосипедом, самокатом, футбольным мячом. В тот момент Александра и Сергей, родители мальчика, переглянулись и без слов поняли друг друга. Они бы тоже немало отдали, чтобы все было как раньше. Но для этого нужно, чтобы Миша прошел курс химиотерапии, получил эндопротез и ему сделали операцию.

Год назад всей семьей они гуляли в лесу, дети — Миша и его старший брат Марк — весело бегали. В какой-то момент Миша споткнулся о корягу и упал. Тут же поднялся, потер ушибленное плечо и продолжил резвиться. Но через пару дней пожаловался родителям: болит рука. Рентген выявил перелом плечевой кости. Наложили гипс. Казалось бы, ничего страшного — но родители заподозрили, что тут что-то не так. Не слишком уж сильным было падение и не столь тяжелым ушиб, чтобы сломать плечо. Решили перепроверить диагноз, обратились к другому врачу, поделились опасениями. МРТ показала объемное новообразование в правой плечевой кости. А после биопсии стал понятен диагноз: остеосаркома — злокачественная опухоль, из-за которой и случился перелом.

— Это был абсолютный шок,— вспоминает Сергей.— Но почти сразу отчаяние сменилось острым желанием бороться и победить. Мы решили, что сделаем все возможное и невозможное, но справимся и поможем сыну.

Лечиться Мишу повезли в Москву. К тому времени опухоль сильно увеличилась, рука стала на 10 см больше в объеме, к тому же врачи нашли метастазы в легких. Мальчику немедленно начали проводить курсы полихимиотерапии. Всего их было шесть, и Миша перенес лечение очень непросто — с высокой температурой, падением показателей крови, инфекциями. У Александры, когда она вспоминает тот период, до сих пор влажнеют глаза. Но родители верили, что мучения не зря.

Так и вышло. Опухоль значительно уменьшилась, а очаги в легких законсервировались. Хирург объяснил, что руку мальчика можно сохранить: надо удалить пораженную опухолью кость и имплантировать эндопротез, который будет раздвигаться по мере роста ребенка. И вот тут возникла сложность. Одни фирмы, которые делают такие протезы, сегодня не работают с Россией. В других не берутся за заказ: не уверены в результате, потому что нет опыта изготовления протезов для маленьких детей. И все же удалось найти компанию, которая готова сделать эндопротез для Миши.

Но есть еще одна сложность — главная в этой истории. Изготовление эндопротеза не покрывается госквотой, а 3,6 млн руб.— немыслимая сумма для семьи Коншиных, где двое детей, а работает только папа.

Два брата, Марк и Миша, совсем разные. Старший деловитый, упорный, с ярко выраженными лидерскими качествами, а Миша тихий, застенчивый. С новыми людьми всегда загадочно молчит и еле заметно улыбается. И только узнав человека поближе, может открыться ему. Александра рассказывает, что в больницах сын ни разу не сказал ни единого слова врачам. Измотанный бесконечными химиями, он молча лежал в палате, прижимая к себе игрушечную панду.

И все же мы знаем о мечте Миши, его брата и их родителей — чтобы все было как раньше. Она отчасти выполнима. Но для этого нужна наша помощь.

Для спасения Миши Коншина не хватает 527 671 руб. Хирург-онколог Научно-практического центра специализированной медицинской помощи детям имени В. Ф. Войно-Ясенецкого Казбек Савлаев (Москва): «У Миши злокачественная опухоль — остеосаркома правой плечевой кости. После шести курсов полихимиотерапии наметилась положительная динамика. Чтобы сохранить руку, мы планируем провести операцию по удалению опухоли и имплантировать мальчику раздвижной эндопротез. Протез изготавливают строго по индивидуальным меркам. После периода восстановления Миша сможет вести привычный образ жизни». Стоимость эндопротеза 3 646 763 руб. Компания «Металлоинвест» внесла 1 215 588 руб., ее сотрудники и жители городов присутствия компании — еще 1 451 381 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 426 123 руб. Телезрители ГТРК «Белгород» соберут 26 тыс. руб. Не хватает 527 671 руб. Дорогие друзья! Если вы решили спасти Мишу Коншина, пусть вас не смущает цена спасения. Любое ваше пожертвование будет с благодарностью принято. Деньги можно перечислить в Русфонд или на банковский счет папы Миши — Сергея Владимировича Коншина. Все необходимые реквизиты есть в Русфонде. Можно воспользоваться и нашей системой электронных платежей, сделав пожертвование с банковской карты, мобильного телефона или электронной наличностью, в том числе и из-за рубежа (подробности на rusfond.ru).

Артем Костюковский, Москва